La crisi política de França fa posposar el viatge a Andorra del Copríncep Macron

Segons s’ha comunicat oficialment el Copríncep i president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat que posposa la visita que tenia programada al Principat per a la setmana vinent i que ja havia estat preparada amb Govern i diferents institucions del país. L’objectiu, ara, seria reprogramar-la per al proper semestre de 2026. El mitjà AndorraDifusió es fa ressò de la notícia aquest divendres.
En el rerefons de la decisió està la forta crisi política que s’està vivint a França i que ha provocat la dimissió, darrerament, del primer ministre després d’haver nomenat els seus ministres. Des de l’oposició es demanen eleccions anticipades al que, de moment, Macron es nega.