Programació cultural eclèctica i per a tots els públics de gener a maig, a Encamp

Cartell de la programació cultural d’Encamp (Comú d’Encamp)

Encamp ha presentat una programació cultural eclèctica i per a tots els públics de gener a maig de 2025 amb la voluntat de donar a conèixer amb detall les propostes perquè el públic pugui planificar amb temps i, per tant, facilitar l’accés a tota la programació. La programació presentada aquest dimarts dona el tret de sortida amb dos concerts gratuïts, els quals tindran lloc a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. El primer serà el pròxim divendres, 24 de gener, a partir de les 19 hores, amb el grup Gradus Jazz i l’actuació prèvia de Cor de Rock. El segon està programat per l’1 de febrer, a les 20:30 h, amb el grup Hysteriofunk.

La programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, contempla un conjunt d’esdeveniments aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Des del gener fins al maig hi haurà esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals i espectacles contemporanis.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha explicat que la idea de presentar tota la programació de forma conjunta “ajuda al públic a poder planificar-se, a quins esdeveniments volen venir, amb qui volen venir ja que hi ha obres per a tots els públics” i ha afegit que suposarà “que fins i tot es pugui programar tenint en compte el que es faci a altres parròquies”. El cònsol ha agraït la col·laboració amb l’Ambaixada de França, amb qui s’ha programat l’espectacle Survivantes.

D’altra banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “hem volgut treballar amb una clau més eclèctica on hi trobarem música, teatre, teatre infantil, dansa contemporània, talent nacional, etc…” que completa l’oferta habitual de la parròquia. Sans ha afegit que “els detalls els anirem descobrint més endavant” i ha conclòs “que la gent de la parròquia, públic nacional i, fins i tot, la gent que ens visita tinguin el detall de tota la programació”.

Seguint amb la línia establerta des del Comú es continua apostant fermament per la qualitat de les obres, aprofitant també l’oportunitat per a incloure esdeveniments amb un protagonisme local, amb talent del país i artistes que incloguin Andorra en les seves gires.

El tècnic de Cultura, Àlvaro Rodríguez, ha detallat la programació prevista, que consta de 9 espectacles repartits de gener a maig.





Programació de gener a maig

Pel que fa a la resta d’actes de la programació, després de les dues primeres propostes, ja detallades del 24 de gener i de l’1 de febrer, també es faran a la Sala de festes.

El programa continuarà el 6 de març amb l’obra de teatre ‘Males Dones’ a les 21 hores. Es tracta d’una representació sense pèls a la llengua on les protagonistes parlaran de la seva realitat, les desigualtats i pressions que tenen dones i homes.

Pel que fa als mesos de març i abril, el 8 de març, a les 20 hores, hi haurà el recital ‘Survivantes’. L’acte es fa en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i commemorarà tant les dones com els 80 anys de l’Alliberament de França a través d’escrits de dones resistents, rescatades i rebel·lades.

El 22 de març, a les 17 hores, els més petits viatjaran a un món màgic i sorprenent amb el musical infantil ‘La Bella dorment’. I el 12 d’abril, a les 17 hores, hi haurà l’obra de teatre infantil de titelles, físic i visual ‘L’Anorak’.

Finalment, durant el mes de maig, hi haurà l’espectacle de dansa contemporània ‘Jarana’, que es farà el 8 de maig, a les 21 hores. El 19 de maig, a les 17 hores, tindrà lloc un nou musical amb el Cor de Rock, i el 22 de maig, a les 21 hores, es tancarà el primer semestre de la programació cultural amb el concert de Momi Maiga. L’artista, reconegut a nivell mundial, aborda temes d’actualitat que ressonen profundament: des de les conseqüències de les polítiques colonials que frenen el desenvolupament de molts països africans, fins a la lluita per l’accés universal a l’educació i les realitats del procés migratori forçat.