Juny, data límit que es marca el SEP per a la negociació salarial

Una assemblea extraordinària del Sindicat d’Ensenyament (AndorraDifusió)

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) s’ha marcat fins al proper mes de juny com a data límit per a negociar millores retributives i la implementació de la carrera professional amb el Govern. Si no hi ha novetats, és previst que al febrer vinent l’Executiu doni els resultats de l’estudi sobre les graelles salarials al sindicat.

Segons publica AndorraDifusió, aquest mateix dimarts, 21 de gener, el Sindicat d’Ensenyament Públic té previst reunir-se en assemblea per a decidir si es fan mobilitzacions o si segueixen negociant.