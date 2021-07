Problemes d’espai? Prova la jardineria en tests!

Prova amb la jardineria en tests i deixa volar la teva imaginació amb algunes idees creatives que faran que la teva llar es vegi súper bonica. Pots fer un jardí vertical i col·locar una gran varietat de plantes en tests o bé crear un jardí interior fabulós.

Abans d’omplir els tests amb terra i llavors, has de conèixer els beneficis de la jardineria en tests:

No hi ha límit d’espai, és perfecte per a jardiners novençans, pots portar el jardí a l’interior, estalviaràs en aigua i fertilitzants i és més fàcil el control de plagues. A més, pots ajustar l’altura del teu jardí vertical, controlar les condicions de creixement, triar el seu medi de cultiu, fer canvis d’imatge ràpidament i personalitzar el teu jardí d’acord amb la temporada.

L’espai sol ser la principal limitació per a moltes persones que desitgen dedicar-se a la jardineria.

No obstant això, pots eradicar aquest obstacle amb jardineria en tests.

A més, no és necessari que compris tests en una botiga, pots fer ús de qualsevol contenidor en el qual sigui possible plantar, com ara tasses, flascons i qualsevol altre recipient. L’única cosa a considerar és que has de poder fer forats de drenatge perquè les arrels no es danyin.

El millor de la jardineria en tests és que pots col·locar-los en qualsevol lloc com per exemple en una finestra, i les plantes amb flors, els vegetals i les herbàcies hi poden créixer.

Per guiadejardineria.com / Tot Sant Cugat