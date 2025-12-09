Primer podi de la temporada d’Íria Medina: 3a i 30 punts FIS al gegant de Pass Thurn

L’estació austríaca de Pass Thurn acull aquests dimarts i dimecres dos gegants FIS amb Íria Medina a la porta de sortida. Avui, l’andorrana ha signat la tercera posició, el seu primer podi de la temporada i, a més, ha igualat els seus 30 punts FIS que té en la disciplina. Medina ha completat la cursa amb un crono de 1.55.95, a 0.46 de la guanyadora, l’austríaca Stella Teresa Tschach, que s’ha imposat amb 1.55.49, i a només 0.03 de la segona classificada, que ha estat la també austríaca Hannah Embacher amb 1.55.92.
A la primera mànega, Íria Medina feia el tercer millor temps a només 0.33, mentre que a la segona també assolia el tercer crono de mànega amb +0.22. Amb el resultat d’avui, el seu primer podi de la temporada, Medina ha marcat 30.36 punts FIS, igualant els seus actuals 30.09.
Dimecres, segon gegant FIS a la mateixa estació.
Ibon Mintegui, entrenador: “Avui ha estat un dia bastant positiu, amb el seu primer podi de la temporada i aconseguint els punts que ja té en gegant. D’aquí hem d’anar a per menys punts. En general ha esquiat bé tècnicament, però a la primera li ha faltat una mica de confiança. A la segona ha fet alguna errada i encara tenim marge de millora, així que demà esperem més i millor”.