La Policia deté nou persones per possessió de droga, tots turistes

Quant a delictes relacionats contra la salut pública s’ha arrestat nou persones, set de les quals van ser detingudes a la frontera francoandorrana quan accedien al país en possessió de drogues. Es tracta d’un turista de 38 anys amb 1,1 grams d’èxtasi; d’un altre turista de 24 anys amb 1,2 grams de cocaïna; de tres turistes més de 29, 38 i 40 anys que viatjaven juntes amb 1,5 grams d’MDMA, 3 grams de producte estupefaent que va donar positiu al reactiu genèric i 1,3 grams més d’MDMA respectivament, i de dos turistes de 29 i 35 anys amb 1,2 grams de cocaïna i petites quantitats de marihuana i haixix.
Els altres dos, també turistes de 31 i 37 anys, van ser arrestats, un, al Pas de la Casa amb 0,8 grams de cocaïna en un control rutinari a la via pública i, l’altre, a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Canillo amb 2,31 grams de cocaïna i 0,65 grams d’èxtasi.