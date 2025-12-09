Una dona agredeix el seu marit i l’amenaça amb un ganivet i una altra parella arriba a les mans en una discussió

La matinada del passat diumenge, una dona de 25 anys i turista al país va ser detinguda en un pis d’Escaldes-Engordany com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la llibertat. Segons informa la Policia, la dona va ser arrestada per haver agredit i amenaçat amb un ganivet de cuina d’una fulla de 9 centímetres la seva parella i pare del seu nadó.
Per altra banda, el mateix dia, al vespre, a Ordino, una altra dona i un home, de 31 i 32 anys respectivament, van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Ambdós s’haurien agredit mútuament al seu domicili, segons informa el servei de l’ordre.