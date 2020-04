El Centre de Distribució d’Aliments de l’Alt Urgell en ple rendiment durant l’estat d’alarma

Després d’un mes d’haver-se decretat l’estat d’alarma, aquest servei coordinat pels professionals dels serveis socials bàsics de l’Alt Urgell i amb la participació de Creu Roja com a part indispensable en la recollida i repartiment dels aliments, ha beneficiat a un total de 124 famílies durant els quinze dies de confinament del mes de març i 136 famílies del que portem d’abril.



Cal recordar que el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de l’Alt Urgell és un dels serveis essencials del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU).



Per tal de complir amb les indicacions sanitàries per la prevenció de la COVID-19 s’ha modificat el funcionament del Centre. Així, actualment els professionals de Serveis Socials es posen en contacte prèviament amb les famílies per tal que sol·licitin quins productes necessiten, tot fent una previsió mensual per tal que professionals i persones voluntàries de Creu Roja i, des de l’estat d’alarma, també voluntaris de La Seu en Xarxa, confeccionin lots amb els productes sol·licitats i, sota cita prèvia, algun membre de la unitat familiar els passi a recollir o, en alguns casos, se’ls hi porti a domicili per la situació personal de cada cas (famílies monoparentals amb fills, possibles casos positius de COVID-19…). En relació a la distribució d’aliments a la comarca es manté el repartiment mensual a Organyà i a Oliana.

Cal fer constar que la coordinació tècnica entre els professionals dels Serveis Socials Bàsics del CAPAU i les professionals de Càritas és estreta. Val a dir que es continua amb la derivació de les famílies més vulnerables als serveis socials de Càritas per tal que valorin la necessitat de fer una targeta per aliments frescos que complementi el servei del Centre de Distribució d’Aliments.

El president del Consorci d’Atenció a les Persones i alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta que “ara més que mai el treball en xarxa i la coordinació es essencial per unir esforços per tal de que totes les famílies que ho necessitin tinguin totes les necessitats bàsiques cobertes”.



El principal subministrador del CDA de l’Alt Urgell és el Banc d’Aliments de Lleida i, des de l’inici del confinament ha fet una aportació extraordinària d’un total de 1.745 Kg d’aliments de primera necessitat com: oli, arròs, llet, pasta, llegums entre d’altres i afegint productes extraordinaris com sucs, fruita, iogurts, entre d’altres. Es preveu també que setmanalment facin arribar directament al magatzem del CDA llet i fruita.

En aquests moments cal destacar la solidaritat d’empreses, comerços, hotels i restauració, així com també de particulars de la Seu d’Urgell i comarca que estan fent aportacions econòmiques (6.300€ que s’han destinat a la compra d’aliments) o directament en espècies al projecte d’Aliments per la Solidaritat que ha suposat un total de 1.122Kg aproximadament.



Jordi Fàbrega remarca al respecte que “la solidaritat de la ciutadania i del teixit empresarial de la comarca en aquests moments de crisi és molt gran, i cal agrair-ho, així com la tasca de tots els tècnics del CAPAU amb l’ajuda impagable de la Creu Roja”. L’alcalde urgellenc afegeix que “el Banc d’Aliments de Lleida augmenti i faciliti el lliurament directe al nostre CDA són ajuts en aquests moments indispensables pel bon funcionament del projecte i per garantir l’atenció de totes les persones que ho necessiten”.