Primer dia per als 74 joves estudiants que participen al programa d’eventuals d’estiu del Comú d’Encamp

Primer dia per als joves estudiants que aquest estiu participen al programa d’eventuals d’estiu que promou el Comú d’Encamp per donar una primera oportunitat laboral en etapa d’estudiant i reforçar els serveis comunals durant l’estiu.

Avui, dia 1 de juliol, han començat els primers i durant el mes d’agost ho faran els restants, fins arribar als 74 joves que són les places que hi havia disponibles per enguany. A primera hora del matí han rebut la benvinguda per part de la cònsol major, Laura Mas, del secretari general, Alex Mora, i de la directora de Recursos Humans Cathy Juan, just abans de començar la sessió formativa en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït a tots els joves la seva iniciativa i motivació per compaginar l’estiu amb feina i vacances, i ha afegit que “us donem la benvinguda a l’equip del Comú d’Encamp i valorem molt positivament tot el talent i vitalitat que aporteu als diferents serveis comunals”

L’objectiu d’aquest programa, que fa anys que es desenvolupa a la parròquia permet als joves participants tenir una primera oportunitat laboral per acumular experiència professional i generar uns ingressos, al mateix temps que s’amplien els efectius necessaris per incrementar de forma temporal els serveis d’atenció turística i les activitats per a joves i infants, entre altres serveis, de la parròquia durant els mesos d’estiu.