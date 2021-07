El jurat de Viles Florides visita el Principat

Encamp i Canillo, ahir, Andorra La Vella i La Massana, avui, han estat les quatre parròquies avaluades pel jurat de Viles Florides de l’edició 2021 del Principat d’Andorra, una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i enjardinats.

L’any passat es varen adherir Encamp, La Massana i Canillo, però per la pandèmia només es varen poder avaluar les dues primeres, i enguany s’hi afegeix Andorra la Vella.

El moviment de Viles Florides vol mostrar i valorar la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que tant en l’àmbit públic com privat, esdevenen models a seguir i alhora generen un reclam turístic.

Les Viles Florides són aquells pobles, ciutats i parròquies, que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

El jurat especialitzat, format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats, han estat els encarregats d’avaluar les quatre parròquies durant els dos dies de visita a Andorra.

Viles Florides atorgarà un distintiu, d’acord amb el resultat de l’avaluació, a cada parròquia el mes de setembre. Aquest distintiu, que es revisa anualment, són les Flors d’Honor, i n’hi ha d’una a cinc. Actualment a Catalunya hi ha 155 municipis distingits com a Vila Florida en reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà i a partir d’aquest any, ja seran quatre parròquies andorranes, dos des del 2020, Encamp i La Massana, i dos més que s’afegeixen enguany, Canillo i Andorra La Vella.

Per part de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, “fem una valoració molt positiva del primer any com a Vila Florida”, i en especial s’ha referit a l’increment de la participació de la ciutadania en l’embelliment de la parròquia i “la motivació que ens ha donat per seguir millorant, per exemple, en aspectes com l’educació ambiental”.

Per part del cònsol major de Canillo, Francesc Camp: “una parròquia com la nostra que viu del turisme de muntanya i natura, ha de fomentar iniciatives que contribueixin al nostre posicionament com a destinació de neu i natura, i la valoració dels espais públics a través del seu enjardinament ens aporta una millora paisatgística”.

Des d’Andorra la Vella, que se suma enguany al projecte, s’ha posat en relleu el fet que Andorra la Vella és una parròquia sostenible amb espais verds i florits, que fomenta la qualitat de vida, el passeig a peu i els hàbits saludables, i també engega accions per dissuadir els ciutadans d’utilitzar el cotxe. La visita amb els membres del jurat s’ha fet, a la capital, amb el conseller de Sostenibilitat I Innovació, Gerard Estrella.

L’última de les visites ha estat a La Massana, aquest mateix matí, on la cònsol menor, Eva Sansa, ha refermat l’aposta de la parròquia per introduir vegetació en el paisatge urbà. “Introduïm arbres i arbustos en tots els projectes d’obra pública per tal de compensar la petjada de carboni i els gasos d’emissió. Enguany també tenim com a novetat la creació d’un parterre sostenible realitzat amb els alumnes del Cos de Voluntaris per la natura dins del curs de jardineria, on han utilitzat plantes que necessiten poca aigua i que disposen de flors, olors i colors tant a la primavera com ben entrada la tardor”.

Per a Viles Florides, l’enjardinament va més enllà de propiciar espais agradables i té en compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels veïns, l’estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans.

El moviment és obert a tothom i poden participar-hi les entitats públiques com els comuns o en el cas de Catalunya els municipis, així com qualsevol col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds. A més del suport institucional, Viles Florides busca la implicació ciutadana i s’interessa per conèixer com, des de l’àmbit privat, es treballa per seguir millorant els espais verds i mantenir vius, naturals i verds els nostres entorns més propers.