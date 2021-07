Escaldes-Engordany programa fins a 30 esdeveniments culturals per a aquest estiu

El Comú d’Escaldes-Engordany, de la mà del Conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, i la Cap del Departament de Cultura, Anna Garcia, ha presentat la programació cultural i artística per a aquest estiu 2021 que, amb el títol genèric i múltiple COLORS DE MÚSICA / JAZZ ESCALDES-ENGORDANY / SABORS D’ESTIU, omplirà de música, talent, gastronomia i bons moments les jornades estiuenques a la parròquia.

Fins a 30 esdeveniments formen la programació cultural i lúdica amb diversitat d’espectacles i gèneres pels mesos de juliol, agost i principis de setembre. Una oferta amb multitud d’opcions de gèneres, espectacles i horaris per abastar les preferències de tots els públics.

Jazz al carrer

Tornen els clàssics d’Escaldes-Engordany! La plaça Coprínceps sonarà a les 19h novament al ritme del jazz amb una programació de concerts d’allò més variada i interessant.

Dilluns 5 de juliol: Josep Ma Ubach & Quintet.AD Project. El talent local brillarà a la plaça amb un format poc convencional. El quintet composat per Ester Peralba (veu), Efrem Roca (saxo), Jordi Barceló (piano), Xavier Crespo (bateria) i Pere Loewe (baix), estarà acompanyat per les narracions del Josep Maria Ubach presentant cada peça a mode d’història del Jazz.

Dimarts 6 de juliol: Yolanda Sikara Quintet. Yolanda Sikara ret homenatge a grans intèrprets com Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Liza Minelli, o més actuals com Stacey Kent, Renee Olstead, Jane Monheit. El repertori és una selecció acurada i suggeridora que va des d’estàndards de jazz, molts d’ells amb tocs llatins, fins a temes dels musicals més emblemàtics de Broadway.

Dimecres 7 de juliol: Sean Clapis Quartet. Sean Clapis va iniciar de molt jove els seus estudis de guitarra de jazz als millors centres de la seva ciutat natal Hartford, Connecticut. Jimmy Greene i Paul Brown van ser els seus mestres més destacats. Des de Nova York, va iniciar una trajectòria que el portaria a ser considerat com un dels guitarristes joves més interessants de l’escena internacional amb un estil que mira cap al futur respectant la tradició.

Dijous 8 de juliol: Poyo Moya Trio & Pat O’brien. Concert que destaca per la seva sensibilitat musical i energia a l’escenari, amb un so acústic, elegant i ajustat. Poyo Moya Trio tenen la mirada posada als estils de la música afro-americana, la seva evolució, artistes, regions, etc. un repertori, fusionant el Blues amb ritmes propers: Ragtime, Gospel, Boogie Woogie, Swing & American Jazz. Aquest potent trio s’acompanya d’un cantant fi i carismàtic com és Pat O’Brien.

Divendres 9 de juliol: Kic Barroc Project. Presentació de JazzInAND, un projecte de repertori original; amb una formació a piano trio i un quartet de saxos integrada pel millor de la música andorrana en un concert que vol reivindicar la música i el jazz del país. Kic Barroc (piano), Toni Fernández (baix), Kike Pérez (bateria), Efrem Roca (saxo alt), Silvia Gil (saxo alt) , Jesús Real (saxo tenor) i David Amat (saxo baríton).

Rutes d’Art

Dimarts 6 de juliol a les 20.30h i 22h. Visita guiada a l’exposició “Toulouse-Lautrec. L’artista irreverent” al CAEE.

Dimarts 13 de juliol a les 20.30h i 22h. Escaldes-Engordany- una parròquia en constant evolució. Ruta guiada.

Dimarts 20 de juliol a les 20.30h i 22h. Itinerari de l’aigua. Ruta guiada resseguint els usos de l’aigua.

Places limitades. Reserves al CAEE al 80 22 55 o bé a centreart@e-e.ad

De pícnic amb Susana Sheiman: La vie en confidence

Dimecres 14 de juliol a les 21.30h.

Què es dirien Edith Piaf i Billie Holiday? Dues dones contemporànies, amb vides paral·leles, en moments històrics turbulents de grans canvis. Si s’haguessin assegut una enfront de l’altre, quines cançons haurien interpretat juntes? La cantant Susana Sheiman, una de les grans vocalistes de jazz, posa la seva enorme versatilitat al servei d’aquesta proposta.

A més, podeu gaudir encara més d’aquest concert a l’aire lliure, portant el vostre pícnic. Als exteriors del Prat del Roure. Entrada gratuïta.

Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

De festa amb l’Esbart Sta. Anna

Dilluns 12 de juliol a les 19h a la plaça Coprínceps espectacle de dansa a càrrec de l’Esbart Santa Anna.

Concert Finalista Sax Fest & ONCA

Dijous 15 de juliol a les 19h a la plaça Coprínceps a càrrec de Giorgi Dzhishkariani, finalista de la 8a edició del Sax Fest, juntament amb un quartet de l’ONCA.

L’Andart

Dijous 29 de juliol a les 19h. Boscaiols: introducció a una nova comunicació. Activitat centrada en experimentar i interactuar amb els sentits a la natura per reflexionar sobre les formes de comunicació. A càrrec de Martí Font i David Font. Activitat gratuïta. Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

Dansa al Parc de la Mola

Dilluns 2 d’agost: Aigua font de vida. Performance on la dansa, l’aigua, el vidre i la música del Handpan seran els protagonistes.

Dilluns 9 d’agost: Work in progress a càrrec de la Cia. Líquid Dansa. Una coreografia de Marc Güell acompanyada de l’espai sonor de Marco Michelângelo. Dilluns 16 d’agost: Asèptic a càrrec de Rosa Mº Herrador i Eolo. Los pasos perdidos a càrrec de Borja Fernández. Dues propostes plenes de bellesa i revolta. Dilluns 23 d’agost: Credere, espectacle de dansa i música a càrrec de L’Escena Nacional d’Andorra.

A les 19h i a les 20h al Parc de la Mola. Entrada gratuïta.

Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

Rutes d’Art

Dimarts 3 d’agost a les 20.30h i 22h. Visita guiada a l’exposició “Toulouse-Lautrec. L’artista irreverent” al CAEE.

Dimarts 10 d’agost a les 20.30h i 22h. Ruta de l’art. Itinerari guiat per les obres d’art públic de la parròquia.

Dimarts 17 d’agost a les 20.30h. Tast d’absenta en el marc de l’exposició “Toulouse Lautrec. L’artista irreverent” c al CAEE.

Dimarts 24 d’agost a les 20.30h i 22h. Ruta d’Engordany. Itinerari guiat per Engordany. Dimarts 31 d’agost a les 20.30h i 22h. Visita guiada a l’exposició “Toulouse-Lautrec. L’artista irreverent” al CAEE.

Places limitades. Reserves al CAEE al 80 22 55 o bé a centreart@e-e.ad

Engordany a duo

Dimecres 4 d’agost: Marta Urzaiz & Gerard Pastor. Femina Feminae. Dimecres 11 d’agost: I Fratelli Strada. Digue Dingue Don Dene… Cançons amb les dents d’or…

Dimecres 18 d’agost: Duo Violí & Guitarra. Des Accords

Dimecres 25 d’agost: Duo Germans Barroc. Jazz & Clàssic.

Duos de la Fundació ONCA a les 19h a la placeta d’Engordany

Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

De pícnic amb Passió i tangos

En un bar de Buenos Aires, uns ballarins reviuen les trifulgues de l’amor més punyent al compàs de la passió tanguera. Qui no s’ha enamorat al ritme dels tangos clàssics del Río de la Plata de Carlos Gardel, o s’ha desenamorat al ritme del tango més innovador d’Astor Piazzolla? Un història d’amor i desamor ballada al so d’un quartet protagonitzat pel so de l’acordió, la guitarra, el violí i el contrabaix a càrrec de l’ONCA.

Dijous 12 d’agost a les 21.30h. Als exteriors del Prat del Roure. Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

Performance Fora de l’Aula (en el marc de L’ANDart)

Dijous 19 d’agost a les 19h i a les 20h. Fora de l’aula. Performance-dansa a càrrec d’Emma Regada i de Marta Moran sobre l’oportunitat de tornar a aprendre de la natura. Com seria l’educació si l’aula s’instal·lés en mig del bosc?

A partir de les 21h vine amb el teu pícnic i gaudeix de la sessió de música electrònica al mig del bosc a càrrec de Jordi Gendra.

Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad

Turistes i banyistes

Dissabte 7 a les 21.30h, 21.45h, 22h i 22.15h i diumenge 8 d’agost a les 11h, 11.15h, 11.30h, 11.45h. L’Animal Escola de Teatre. Sortida placeta de l’Esbart Sta. Anna. Preu entrada: 3€. Places limitades per passi. Venda d’entrades i reserves a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany. Tel. 890 881 o bé a/e: oficinaturisme@e-e.ad.

22e Festival Internacional ORGUE&nd

Dissabte 14 d’agost a les 21.30h a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. Olga Witte (DK) & Jordi Gendra (AND). Orgue & Flauta travessera. Jardins d’anada i tornada: tres-cents anys de música per a flauta i orgue. Amb obres de Bach, Krebs, Donjon, Pessard, Martinussen, Ribas, Witte i Nørholm.

Reserves a info.orgueand@gmail.com.

ON-CARRER

Del 9 al 13 d’agost a les 19h Un músic i l’efecte sorpresa d’un espectacle que apareix espontàniament pels carrers (en col·laboració amb l’ONCA). Exteriors del Prat del Roure.

Rutes d’Art

Dimarts 7 de setembre a les 20.30h, Tast d’absenta en el marc de l’exposició de Toulouse-Lautrec al CAEE.

Dimarts 14 de setembre a les 20.30h i 22.00h, Visita guiada a l’exposició de Toulouse Lautrec al CAEE.

Dissabte 18 de setembre de les 10.30 a les 12.30h, Dissabte d’art: La nit bohèmia segons Toulouse-Lautrec. Taller per infants de 6 a 11 anys. Preu 3 €.

Places limitades. Reserves al CAEE al 80 22 55 o bé a centreart@e-e.ad

Sabors d’estiu

Del 27 d’agost 12 de setembre concerts diaris a la Part Alta , amb gastronomia i vermuts.

Turistes i banyistes

Dissabte 18 a les 19.30h, 19.45h, 20h i 20.15h i diumenge 19 de setembre a les 11.30h, 11.45h, 12h, 12.15h. L’Animal Escola de Teatre. Sortida placeta de l’Esbart Sta. Anna. Preu entrada: 3€. Places limitades per passi. Venda d’entrades i reserves a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany. Tel. 890 881 o bé a/e: oficinaturisme@e-e.ad.