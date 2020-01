Un museu virtual sobre la festa de les falles, haros i brandons és una de les accions destacades del projecte Prometheus ‘Festes del foc dels solsticis del Pirineu’ que impulsa la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (CEPIP) de la Universitat de Lleida (UdL) amb set socis més, centres de recerca i institucions públiques catalanes, franceses i andorranes.

Aquest museu 3.0 es planteja com un espai interactiu, participatiu i inclusiu destinat a promoure la cultura popular i el patrimoni immaterial tot emprant les noves tecnologies. La idea és que hi participin les mateixes comunitats fallaires tot aportant-hi material i explicant com volen ser conegudes, “una mena de wikimuseu”, ha explicat el professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Roigé, en la presentació oficial del projecte que s’ha fet aquest dimecres a la UdL.

A més del públic en general, el museu també està adreçat a professionals i tècnics del sector educatiu perquè puguin divulgar la riquesa del patrimoni immaterial dels pobles fallaires, així com a investigadors i estudiosos, que hi podran trobar documentació diversa i recerques. “No es vol fossilitzar la festa, sinó fer-la viva i fer-la viure a través de les noves tecnologies, perquè això és el més interessant”, ha assenyalat Roigé.

Aplicació mòbil i material divulgatiu

A banda del museu, amb el qual el Govern d’Andorra preveu col·laborar-hi el projecte Prometheus inclou la creació d’una aplicació mòbil per a la senyalització dels 63 pobles fallaires: 17 al vessant sud dels Pirineus, 34 al vessant nord i 3 a Andorra. També s’hi contempla l’elaboració de materials pedagògics per a centres de primària i secundària en occità, català, castellà, i francès; materials divulgatius per pimes i organismes oficials; la celebració d’un simposi internacional sobre falles, haros i brandons, i la posada en marxa d’estudis superiors transfronterers especialitzats en patrimoni immaterial del Pirineus.

El projecte, amb un pressupost d’1 milió d’euros, compta amb 670.000 euros dels fons FEDER obtinguts en la darrera convocatòria del programa POCTEFA 2014-2020. Aquest dimecres s’ha presentat oficialment a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, amb la participació de la directora del CEPIP, Sofia Isus; la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i el rector de la UdL, Jaume Puy, que ha felicitat els assistents per haver aconseguit tirar endavant el projecte i per contribuir d’aquesta manera a dinamitzar un territori, el Pirineu, que “ha patit d’un fort oblit durant molt de temps”.

A banda de la UdL, els altres socis del projecte són les universitats de Barcelona i de Perpinyà, Via Domitia, el Centre International de Recherche et Documentation Occitanes-Institut Occitan de Cultura, el Departament de Cultura, el Govern d’Andorra, el Conselh Generau d’Aran, i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.