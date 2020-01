Avui Pila ha disputat una nova cursa, en aquesta ocasió doble amb el supergegant i la combinada alpina. En les dues, Cande Moreno ha aconseguit pujar al podi. Ha estat 3ª en supergegant i 2ª en la combinada.

En la primera cursa del dia, el supergegant, Moreno ha estat 3ª amb 1.12.54, a 1.08 de la guanyadora, la italiana Greta Angelini (1.11.46), i a 0.71 de la segona, la romanesa Ania Monica Caill.

En la segona cursa, l’eslàlom, que sumava per a la combinada, l’esquiadora andorrana ha fet una mànega correcta –no entrena habitualment ni competeix en eslàlom- i ha aconseguit un 36.71 que ha estat l’11è temps. Al final, el temps total de la combinada ha estat 1.49.25, a 0.65 de la guanyadora, la italiana Beatrice Sola, que s’ha imposat en la combinada amb 1.48.60.

Cande Moreno, esquiadora: “Ha sigut una carrera molt estranya perquè havia nevat bastant. La pista estava molt tova, la neu estava molt tova, i llavors per als primers dorsals la neu estava molt lenta. A mesura que ha anat baixant la gent, s’ha anat accelerant la pista. Com començàvem amb els punts de combinada, jo sortia la 51. Per tant, la meva pista estava més ràpida que per als primers dorsals. He fet una bona mànega de supergegant, amb alguna errada, però bé. He acabat tercera al supergegant i després a la mànega d’eslàlom, he fet una mànega correcta, ja que és una disciplina que no faig mai, ni l’entreno ni res. Al final he quedat segona en la combinada. Amb bones sensacions per a demà, que tenim dos supergegants més”.

FAE