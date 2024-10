El Trio Pedrell (Amics del Cambra Romànica)

L’associació Amics del Cambra Romànica ha presentat aquest dimarts el IX Cicle Cambra Romànica, que reunirà set concerts de música de cambra durant la tardor de 2024. Es repeteix la col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i amb la Fundació ONCA. L’entitat segueix empenyent per a fomentar i divulgar la música de cambra, amb la complicitat i suport dels col·laboradors habituals “als que agraïm de nou la seva ajuda”, manifesten des de l’associació.

“En primer lloc la Fundació ONCA, l’Ambaixada de França a Andorra, els socis i patrocinadors, i sobretot al Comú de Canillo que de nou demostra la seva sensibilitat i acompanyament en les iniciatives sortides de la societat i el recolzament en la cultura de la parròquia, així com al suport del Govern d’Andorra”.

D’altra banda, es presenta la nova imatge de l’associació, “amb la que volem poder apropar-nos a nous públics, i professionalitzar l’aspecte comunicatiu, fent-lo més atractiu sense perdre l’essència del Cambra, el caliu i la familiaritat de la nostra associació”.

En aquesta edició del cicle es tornarà a gaudir d’algunes veus conegudes, com el violoncel·lista Jordi Albelda amb el trio que ens proposa, o la mezzo Maria Solé també amb un trio que té el suport de l’ambaixada de França a Andorra. D’altra banda, “seguim vinculant els grups guanyadors del concurs organitzat a la primavera i, en aquesta ocasió, tindrem el duet format pels italians DUO ALTHEA i els catalans instal·lats a Bèlgica PUYA & GRONA, sense oblidar els grups andorrans participants a la categoria base en el concert de joves guanyadors”.

En aquesta ocasió l’ONCA proposa un gran concert clàssic amb la concertino Farran Sylvan James i, finalment, el Trio Pedrell, que obrirà aquest cicle que “esperem que de nou compleixi amb les expectatives de tot el públic, i sobretot segueixi fomentant l’estima per la música de cambra, indica l’associació..

A la presentació, a Meritxell, el representant de l’associació Cerni Pol ha presentat els concerts; el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha recalcat la consolidació del cicle de concerts i de la iniciativa del Cambra Romànica; l’ambaixador francès, Jean Claude Tribolet, ha posat en valor la figura de la mezzosoprano andorrana Maria Solé i el fet de que actuï amb la seva pròpia formació; i la cap de producció de l’ONCA, Teresa Areny, ha destacat la rellevància de la concertino Farran Sylvan James, així com del fet de poder gaudir de les 4 estacions de Vivaldi al cicle Cambra Romànica.

Finalment, Pol ha tancat la roda de premsa ressaltant que enguany se seguirà apostant per la iniciativa de l’any passat de portar concerts del Cambra Romànica a les escoles del principat, sent 4 de les formacions les que faran una demostració i un breu concert als alumnes dels centres escolars del país, concretament a les escoles andorrana francesa de primera ensenyança de Canillo, així com a l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, amb l’interès de fer conèixer la música de cambra entre el públic més jove.

Per a poder reservar les entrades, els interessats poden fer-ho a través de la pàgina web www.amicscambraromanica.ad els propers dies. La majoria dels concerts són gratuïts amb taquilla inversa, i tres d’ells de pagament (15€ -5€ els socis- i gratuït fins als 18 anys).

El programa de la IX edició començarà aquest mateix octubre i la resta d’actuacions es duran a terme durant tot el novembre. Així, el primer concert se celebrarà el dissabte, 26 d’octubre, a les 17 hores, i anirà a càrrec del Trio Pedrell – trio de violí, violoncel i piano.





La resta de concerts

2 de novembre, 17h Trio Élegie – trio de mezzosoprano, violoncel i piano 9 de novembre, 17h Trio Gliese 486b – trio de violí, violoncel i piano 16 de novembre, 17h Duo Puya & Grona – duet de flautes travesseres 23 de novembre 12h 18h Concert de Joves guanyadors ONCA amb Farran Sylvan James 30 de novembre, 17h Duo Althea – duet de clarinet i piano

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica. Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019. El cicle d’enguany compta amb la presència dels guanyadors de l’edició celebrada a l’abril d’aquest any 2024.