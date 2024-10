L’Handbol Club Serradells empata amb el Sant Martí Adrianenc en un duel d’alta intensitat (30-30)

L’Handbol Club Serradells (FAH)

Jornada 4. L’Handbol Club Serradells va rebre aquest cap de setmana a l’Handbol Sant Martí Adrianenc en un partit crucial per a començar a trobar el seu lloc a la part alta de la classificació. El duel va ser intens des del primer minut, amb una primera part dominada per la defensa del conjunt andorrà, però que va acabar amb un ajustat empat a 30 després d’un segon temps ple de tensió.

Els tricolors van començar forts, imposant-se amb un parcial de 5:1 en els primers cinc minuts gràcies a una defensa sòlida i una bona lectura del joc. Durant el primer temps, l’equip de Pau Pérez va aconseguir mantenir la seva distància en el marcador, però el Sant Martí, molt ràpid i àgil en les contraofensives, va començar a retallar diferències. Tot i els esforços del Serradells, l’equip visitant va aprofitar cada errada per a apropar-se, arribant al descans amb un 14:11 a favor dels andorrans.

El segon temps va començar amb un Sant Martí més agressiu i decidit, que va saber castigar els locals amb ràpids contraatacs que van complicar la còmoda avantatge del Serradells. Els tricolors van mantenir-se per davant en el marcador durant bona part de la segona meitat, però la pressió constant del conjunt barceloní va acabar donant els seus fruits. Als últims cinc minuts de joc, el Sant Martí va aconseguir posar-se per davant per primera vegada en el partit, generant una situació de màxima tensió.

L’Handbol Serradells, lluny d’abaixar els braços, va saber reaccionar amb determinació i va posar les taules en el marcador a pocs segons del final. Tot i tenir l’oportunitat de marcar el gol de la victòria, el darrer llançament no va trobar porteria i el partit va acabar en un merescut empat a 30.

Aquest resultat deixa l’Handbol Club Serradells a la zona mitjana de la classificació, mantenint les seves opcions intactes amb una nova jornada de descans. El conjunt andorrà segueix mostrant signes de millora, però haurà d’ajustar algunes peces si vol competir al màxim nivell en la lluita per les posicions capdavanteres.