La Seu: Presentaran la 2a edició del projecte Dansart amb l’exposició ‘Art en moviment’

Cartell del DansaArt 2024 (Aj. la Seu)

Enguany l’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell torna a impulsar el projecte pedagògic DansaArt, un creuament de l’art i la dansa. Al respecte, la directora de l’Espai Dansa, Eva Franquesa, manifesta que “estem molt contents de seguir amb la segona edició d’aquest projecte artístic i crear sinergies entre alumnes, professors i artistes”.

L’objectiu d’aquest projecte és descontextualitzar la dansa de les sales de ball per a incorporar-la dins el discurs artístic i professional de les sales d’exposició. “Així, les exposicions d’art serveixen com a recurs per al ball i al mateix temps esdevenen escenari”, remarca Franquesa.

DansArt compta amb la col·laboració de l’alumnat de primer de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, que han creat una “magnífica” exposició d’obres d’art a partir de la dansa i el moviment, sota la tutoria de la professora, Maria José Bolinches, mentre que des de l’Espai Municipal de Dansa s’ha treballat amb les ballarines la “Força del Cercle” que interpretaran els quatre elements de la natura, aire, foc, terra i aigua, que en serà el fil conductor.





Performance

Aquesta segona edició de l’exposició ‘Art en Moviment’ s’inaugurarà el dilluns, 11 de març, a les 20 hores, a la sala d’exposicions la Cuina on tindrà lloc una performance al voltant d’una improvisació de dansa en directe a càrrec del grup prejuvenil de ballarines de l’Espai Municipal de Dansa.

També es comptarà amb una visita guiada de les obres d’art que s’exposen per part d’un grup d’alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu.

Aquest és un projecte que vol introduir i apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove.

L’exposició es podrà visitar de l’11 al 19 de març, de dilluns a divendres, de les 17 a les 20 hores, i dissabte de les 11 a les 14 hores, a la sala la Cuina de la Seu d’Urgell.