Pirineu: S’inicia el període de preinscripció per a la prova d’accés als estudis de grau professional de música (curs 2024-25)

Preinscripció per a la prova d’accés als estudis de Grau Professional de música al Conservatori de Música dels Pirineus

Fins al dimecres, 20 de març, es pot formalitzar la preinscripció per a la prova d’accés als estudis de grau professional de música al Conservatori de Música dels Pirineus. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, ha establert el període de preinscripció per a la realització de la prova específica d’accés al Grau Professional de Música per al curs 2024-2025.

La inscripció es realitzarà telemàticament mitjançant el següent enllaç. Tot i que la preinscripció és online, la prova es desenvoluparà presencialment com indica el Departament d’Educació. La primera part de la prova (llenguatge musical) es durà a terme el 21 de maig de 2024, a partir de les 10 hores, i la segona part en la que es presenta un repertori instrumental, tindrà lloc el 28 de maig. Ambdues es realitzaran a la seu de Berga.

Per a més informació sobre les proves es pot consultar a la pàgina web del Conservatori de Música dels Pirineus (https://agora.xtec.cat/conservatoripirineus/), contactar al mail info@conservatoripirineus.cat, telèfon: 93 821 39 11 (Berga), 972 88 14 26 (Puigcerdà), 973 35 46 39 (la Seu d’Urgell) o presencialment a qualsevol de les tres seus del Conservatori.