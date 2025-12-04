Presentació, a la Seu, del llibre “Cadí (Una biografia)”, d’Albert Villaró

Albert Villaró presenta a la Seu d’Urgell el seu nou llibre, Cadí (Una biografia). L’acte tindrà lloc aquest mateix dijous, 4 de desembre, a les 7 del vespre, a la sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. La nova obra, que va arribar a les llibreries aquest setembre passat, recull vivències familiars i històries estretament vinculades amb aquesta serra, que ha esdevingut un símbol tant de la Seu d’Urgell com de les altres poblacions que l’envolten, ja sigui a l’Alt Urgell, la Cerdanya o el Berguedà.
L’obra combina l’assaig amb d’altres gèneres propis d’un dietari personal. Tot plegat, seguint l’ordre alfabètic de les paraules que, en molts casos, han estat el punt de partida de la inspiració de cadascun dels relats. Aquests han estat ideats des d’Estamariu, municipi on viu actualment i que li permet observar la serra des de primera fins a última hora del dia.
L’obra aconsegueix que el lector estableixi una connexió emocional amb la serralada del Cadí. A partir d’aquí, es crea una atmosfera en què cadascuna de les paraules que apareixen en aquest particular diccionari activen records i vivències que estan “conservades” dins la muntanya. Villaró també explica que el llibre recull “percepcions del paisatge d’ara, reflexions sobre la vida a la muntanya o sobre el paper que té aquesta manifestació geològica tan contundent” en la quotidianitat de les persones que viuen en el seu entorn.
De fet, en el cas del seu pare aquest vincle devia ser tan fort que, l’any 1939, va decidir, i posteriorment complir, que s’establiria a la Seu d’Urgell, on va obrir la pastisseria Cadí. “El Cadí ha sigut el sostre, el marc, l’embolcall de molts anys de la meva vida”, conclou l’escriptor urgellenc.
El llibre forma part de la col·lecció Fontalba, de Símbol Editors, que es va estrenar el mes de març passat amb el volum corresponent a Sant Llorenç del Munt, obra de l’escriptor terrassenc Vicenç Villatoro. Els pròxims títols estaran dedicats al Collsacabra, a càrrec de Blanca Busquets; el Montseny, escrit per Jordi Cabré; Montserrat, amb una biografia feta per Jordi Llavina; i el Montsant, per part de Roser Vernet Anguera. En tots ells, els autors ofereixen la seva visió més personal d’una muntanya o serra amb què mantenen una relació especial.