Pirineu365 inicia la temporada d’hivern amb les sis estacions obertes i més 60 km esquiables

Les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), agrupades sota la marca Pirineu365, obren la temporada aquest dijous amb una àmplia oferta d’esquí, activitats complementàries i una oferta gastronòmica per a oferir una experiència única als amants de la neu i la muntanya.
La Molina (que ja va oferir un tast de l’hivern el cap de setmana passat amb molt bona acollida per part de les persones visitants), Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll han obert aquest dijous amb un total de 64 pistes i més de 60 quilòmetres esquiables al llarg del Pirineu català.
Les nevades dels darrers dies, les baixes temperatures i l’intens treball dels equips de les estacions han permès acumular neu de gran qualitat, amb gruixos que arriben als 50 cm. A més de l’activitat d’esquí, totes les estacions oferiran un ampli ventall d’activitats complementàries, com snowparks, trineus, zones lúdiques i infantils. Hi haurà 34 remuntadors en marxa i més de 20 punts de restauració.
Des d’aquest dijous, les estacions de Pirineu365 estaran operatives ja fins a final de temporada, excepte Vall de Núria que està oberta tot l’any, i aniran ampliant els dominis esquiables a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin, així com la resta de serveis.
Més informació de les estacions AQUÍ!