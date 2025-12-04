El Govern adjudica els ajuts de temàtica andorrana de l’any 2025 per valor de 27.670 euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels ajuts de temàtica andorrana de l’any 2025. L’objectiu d’aquests ajuts –impulsats pels ministeris de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, i de Cultura, Joventut i Esports– és promoure i estimular la realització de projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; o bé, de projectes de desenvolupament o de transferència que aportin beneficis directes per al Principat. L’import total concedit pel Govern és de 27.670 euros.
En la categoria de temàtica genèrica, el projecte escollit analitza l’efecte illa de calor en zones urbanes del Principat. Les illes de calor urbanes s’han convertit en un dels fenòmens microclimàtics amb més repercussió, accentuats encara més amb l’efecte del canvi climàtic. Aquesta recerca, presentada per Andorra Recerca + Innovació, permetrà omplir el buit de coneixements sobre aquests fenòmens al país. L’import concedit per a l’Àrea de Recerca és de 15.000 euros.
Pel que fa a la nova categoria, que és l’ajut als investigadors amateurs, s’ha seleccionat un projecte de recerca que pretén estimar la prevalença de trastorns mentals en persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i estudiar com aquesta realitat afecta la seva qualitat de vida. També es proposaran accions de millora en l’atenció de les persones afectades i es faran materials divulgatius, per a finalment disposar d’una societat més informada i inclusiva, i per a una millora real del benestar de les persones amb discapacitat. La recerca ha estat presentada per Kenia Arteaga i ha rebut una subvenció de l’Àrea de Recerca de 2.720 euros.
En la categoria d’ajut Cebrià Baraut, que és de caràcter biennal, s’ha escollit un projecte que avalua els fenòmens naturals extrems (sequeres, inundacions, esllavissades i allaus) ocorreguts al Principat entre els segles XVIII i XX, des d’una perspectiva històrica i social. La recerca presentada per Carlos Moruno busca entendre com aquestes manifestacions del risc van afectar les dinàmiques comunitàries, les formes d’organització institucional i les estratègies d’adaptació col·lectiva. L’import concedit per l’Arxiu Nacional és de 9.950 euros.
Finalment, l’ajut Lídia Armengol Vila, convocat pel Servei de Política Lingüística cada dos anys, s’ha declarat desert en aquesta edició. Aquesta línia d’ajuts va adreçada a projectes de recerca o de transferència de coneixements o tecnologies, per a dur a terme recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra.