Presència andorrana en la 5ª edició de les llargues nits de la interculturalitat, a Viena

L’Organització Internacional per la Diversitat Cultural (ICDO) impulsa la 5ª edició de les llargues nits de la interculturalitat del 12 al 18 de setembre, a Viena. La mostra d’enguany, sota el tema ‘la diversitat cultural i la pau’, busca conscienciar sobre la importància de preservar la pau i la protecció dels drets humans.

A llarg del festival es preveuen diverses manifestacions culturals encaminades a trametre un missatge d’unitat i de respecte destacant alhora, el paper de la diversitat per a assolir els objectius per el desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Andorra participa en l’exposició d’art ‘Pau i Diversitat Cultural’, amb les obres d’art ‘No Borders’ de Ray Vüilsen i ‘We are brothers’ de Faust Campamà. La mostra està a la Galeria del Institut Yunus Emre de Viena i es podrà visitar fins el 28 de setembre. Juntament amb les obres andorranes s’exposen un total de 22 peces més d’artistes de 16 països, així com 15 produïdes per els infants de la fundació ‘Helping Hands’ de Kazakhstan.

Els artistes del país també estaran presents en la secció ‘Diversitat arreu del món’, una secció destinada a les pel·lícules i documentals, on es mostrarà ‘Dones d’Aigua’, el vídeo clip d’Hèctor Romance i el documental ‘Kambana’ de Jonatan Pisonero.

La participació d’Andorra s’emmarca en el programa de Diplomàcia Cultural pilotat pel Ministeri de Cultura i Esports i el Ministeri d’Afers Exteriors, en col·laboració amb l’Ambaixada d’Andorra a Àustria. Es pot trobar més informació a https://www.icdo.at/long-nights-of-interculturality-2022.