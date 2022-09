Iniciats els treballs d’exhumació de fosses de víctimes de la Guerra Civil a Montferrer i Castellbò

El Memorial Democràtic ha iniciat aquesta setmana les tasques d’exhumació de fosses de víctimes de la Guerra Civil a Montferrer i Castellbò. Un equip de cinc arqueòlegs treballa en la delimitació d’un enclavament per tal de localitzar restes òssies.

El ple de la corporació va donar el vistiplau el passat mes de maig perquè aquesta institució de la Generalitat es fes càrrec de l’inventari i la recuperació de cossos de fosses del municipi. La regidora de Compromís X Montferrer i Castellbò, Isabel Perera, ha expressat la seva satisfacció per la posada en marxa de les tasques de recerca i s’ha felicitat pel fet que “a partir d’ara no només donarem compliment a la Llei de Memòria Històrica, sinó que podrem oferir una sepultura digna a les víctimes de la barbàrie de la Guerra Civil que encara resten enterrades, alhora que evitarem que siguin esborrades de la nostra memòria”.

Perera advoca també per la creació d’un grup de treball que fiscalitzi la feina que es durà a terme, “de manera que posem en valor la nostra història i, un cop exhumades, es dignifiqui les persones que van patir les atrocitats que van tenir lloc al territori durant aquells anys”.

El Memorial Democràtic i la recuperació de la memòria

Memorial Democràtic és una institució de la Generalitat de Catalunya que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980). Aquest període històric comprèn la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura franquista i transició a la democràcia.

El Memorial Democràtic posa especial èmfasi en la recuperació de la memòria de les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, així com en la repressió perpetrada per la dictadura franquista a persones i col·lectius (incloent-hi la llengua i la cultura catalanes), l’exili i la deportació.

El Memorial Democràtic rememora la lluita antifranquista i la transició a la democràcia fins a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i posa al centre de la seva activitat “la dignitat de la persona, els valors democràtics i el respecte pels drets humans perquè la barbàrie no es torni a repetir ni aquí ni enlloc”.