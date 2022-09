Neix l’Associació Professional d’Educadors i Educadores Socials d’Andorra (APEESA)

L’Associació Professional d’Educadors i Educadores Socials d’Andorra (APEESA) convoca la seva primera reunió informativa, adreçada a tots i totes les professionals de l’educació social.

Fa un temps enrere, un grup d’educadors i educadores socials d’Andorra va mostrar la inquietud de reunir-se i col·laborar entre elles per tal de constituir una associació. L’objectiu d’APEESA, ara un cop constituïda, és donar-se a conèixer en el territori andorrà i crear espais de participació i reflexió entorn a la professió al Principat. Així com, compartir experiències entorn al bagatge professional i a la nostra pràctica laboral en diferents projectes, programes, serveis, entitats, institucions i recursos.

APEESA vol créixer i fa una crida a tots els educadors i educadores socials d’Andorra per tal que formin part d’aquest projecte engrescador. Per aquest motiu, el proper 22 de setembre es convoca una reunió al Centre Cultural de la Llacuna (sala d’actes), a Andorra la Vella, a les 20 hores, per tal de presentar l’entitat i començar amb les inscripcions de nous socis.

Totes aquelles persones que vulguin més informació, es poden adreçar al següent correu electrònic: aeesa.andorra@hotmail.com.