Preparar el jardí correctament per primavera

Preparant el jardí per primavera (Getty images)

La primavera és una època fantàstica per a preparar el nostre jardí per a la temporada de creixement. El clima més càlid i les hores de llum més llargues fan que les plantes comencin a créixer i a florir. Aquí teniu alguns consells per a ajudar-vos a preparar-lo adequadament: