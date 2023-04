Joan Ignasi Carbonell presenta una exposició de pintures a la Seu d’Urgell

Instantània d’un vídeo en què Joan Ignasi Carbonell mostra el procés d’elaboració d’una de les seves obres (RàdioSeu)

L’urgellenc, Joan Ignasi Carbonell, presenta una exposició de pintures, que es podrà veure al llarg dels dies vinents a l’establiment Ultimate Design, ubicat a l’avinguda de les Valls d’Andorra de la Seu d’Urgell, a la cantonada amb el carrer Monturull.

La mostra es presenta aquest divendres, a la tarda (19.00 h), en un acte que segons l’autor vol ser “una estona distesa i agradable” per a parlar i per a veure alguns dels seus darrers treballs, com també explicar-ne el procés d’elaboració. A més d’una petita selecció dels seus darrers quadres, també hi exposa petites relíquies que ha trobat a casa seva, arran d’una reforma que hi ha fet recentment. Alhora, la vetllada també servirà per a presentar la “reinauguració” d’Ultimate Design.

L’acte de presentació és obert a tothom i també l’exposició, que es podrà veure en l’horari comercial habitual del local. Aquest horari és de dilluns a divendres al matí (9.30-13.00 h) i a la tarda (16.30-19.00 h) i els dissabtes al matí (10.00-13.30 h).