Si hi ha alguna cosa que ens acosta al que succeeix al nostre voltant és la premsa de proximitat. Ens facilita dos tipus de notícies. D’una banda, les de societat, esports, política, i aquest llarg, etc. que omplen els seus espais informatius.

Del segon tipus de notícies no som tan conscients. Són les empreses, llocs on acostumem a gastar els diners en activitats tant personals com empresarials. Les empreses aprofiten la premsa de proximitat per a notificar les seves ofertes, les seves obertures, festes i esdeveniments o simplement els seus productes.

Hi ha una frase que m’encanta: «Vostè pot tancar un gran negoci sense una bona publicitat. El Seu». Encara que sembli increïble és cert, per això la premsa de proximitat és tan important.

Us imagineu sense premsa de proximitat? Com sabríeu el que succeeix a la vostra ciutat o província? Quant als empresaris… S’han preguntat el que els costaria sortir en un mitjà nacional només per a posar una oferta?

Sens dubte seria impossible. Els mitjans de proximitat són un gran valor per al conjunt de la societat i, per això, hem de cuidar-los i fer-ho, és senzill. D’una banda, llegir-los i per un altre, anunciar-vos.

Aprofito per a dir-vos que Revista Global Club, un d’aquests mitjans de proximitat, a partir del 15 de juliol es troba en tots els quioscos de Catalunya. Les meves felicitacions per la labor a tots els mitjans de proximitat.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.