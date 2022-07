Amb les reformes, l’Estadi Nacional tindrà 4.000 seients

Segueix el canvi de cara de l’Estadi Nacional per a adequar la instal·lació a l’arribada de la lliga Smartbank per al FC Andorra. Bona part de la feina se centra en el canvi de gespa, però també en la instal·lació d’una graderia supletòria i és que s’ha retirat el mur que hi havia i aquí es construirà una grada per a 700 persones.