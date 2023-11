Premis per als esportistes amb els resultats internacionals més destacats

Cartell de l’Esport ens connecta

La quarta edició de ‘L’esport ens connecta’ – anteriorment coneguda com a ‘Nit de l’esport’ – el Govern ha premiat els resultats internacionals més destacats dels esportistes andorrans Jordi Casellas, Marc Gasa, Xavi Cardelús, Arnau Soldevila, Cande Moreno, Ariadna Fenés, Joan Verdú, Roger Puig, Ireneu Esteve i Mònica Doria. Durant la gala, l’Executiu també ha fet un reconeixement als medallistes dels Jocs dels Petits Estats 2023 pels resultats obtinguts a Malta aquest estiu.

Així mateix, amb la col·laboració de l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD), el Govern ha reconegut les federacions d’atletisme, esquí, futbol, judo, karate, natació, muntanyisme i Special Olympics per les accions fetes en el marc del programa ‘Compromís amb l’esport – Joc Net’, emprès per la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports i l’AGAD.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut destacar, durant l’entrega dels guardons, el compromís ferm i prioritari de l’Executiu amb l’esport “perquè entenem i concebem l’esport des d’una perspectiva pública i social, i també com un dret individual i col·lectiu que cal promoure, ja que també desenvolupa un paper cabdal en l’educació dels infants i joves, com també fomenta els valors d’una societat democràtica i pacífica com la nostra a través de l’esforç, la disciplina, la solidaritat o el respecte”. Per aquest motiu, Espot ha assegurat que el Govern continuarà promovent les sinergies que facilitin la promoció de l’esport des de tots els àmbits públics, amb la millora de les infraestructures actuals i el suport a l’esport federat.





Esport i gènere

Des de fa quatre edicions, les jornades divulgatives vinculades a l’entrega dels premis ‘L’esport ens connecta’ són un punt clau d’aquest esdeveniment. Les d’enguany, que s’han presentat en una roda de premsa prèvia a l’acte d’entrega dels guardons, se centren en la igualtat de gènere en l’àmbit esportiu.

Aprofitant la presentació de les jornades, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat que “s’està estudiant establir unes línies de subvenció específiques per a l’esport femení”, amb l’objectiu “de corregir un greuge d’infravaloració, d’infravisibilització i d’infrafinançament. L’esport és un factor essencial per al desenvolupament d’una vida saludable i no ens podem permetre, com a societat, biaixos de gènere en aquest”.

Sota el lema ‘L’esport sense gènere’, les conferències comptaran amb protagonistes del món de l’esport i relacionades en qüestions d’igualtat de gènere, com per exemple la vicepresidenta de l’FC Barcelona, Elena Fort; l’exjugadora i membre de la Fundació Barça, Vanessa Romero; l’escriptor i especialista en gènere i esport, David Guerrero; i la directora del programa ‘Dona i esport’ del Consell Superior de l’Esport d’Espanya, Natalia Flores.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha anunciat com a novetat que, enguany, “farem un taller per als docents d’educació física. Hem considerat que calia connectar amb el col·lectiu, ja que tenen una importància cabdal en el treball de la igualtat des de les edats primerenques i en l’esport base”.





Reconeixement als esportistes

Llistat dels esportistes premiats pels resultats destacats en competicions internacionals:

Mònica Doria Vilarrubla (Federació Andorrana de Canoa i Caiac), 22.000 euros per haver guanyat la medalla de plata obtinguda a la Copa del Món de la República Txeca.





Ireneu Esteve Altimiras (Federació Andorrana d’Esquí), 10.000 euros per haver obtingut la 7a posició al Mundial d’Eslovènia.





Roger Puig Davi (Federació Andorrana d’Esquí), 10.000 euros per haver estat 7è al Mundial d’Espanya.





Joan Verdú Sánchez (Federació Andorrana d’Esquí), 7.000 euros per haver resultat 10è al Mundial de França.





Ariadna Fenes Areny (Federació Andorrana de Muntanyisme), 2.000 euros per haver quedat 5a a la Copa del Món d’Àustria.





Cande Moreno Becerra (Federació Andorrana d’Esquí), 1.000 euros per haver quedat la 10a classificada a la Copa d’Europa de Noruega.





Arnau Soldevila Busquets (Federació Andorrana de Muntanyisme), 1.000 euros per haver estat 7è a l’Europeu Skyrace de Montenegro.





Xavi Cardelús Garcia (Federació Motociclista d’Andorra), 1.000 euros pel segon lloc a la Copa d’Europa de Moto2.





Marc Gasa Birbe (Federació Andorrana de Muntanyisme), 500 euros per haver resultat 9è a l’Europeu Skyrace de Montenegro.





Jordi Casellas Albiol (Federació Andorrana d’Esports Adaptats), 500 euros pel bronze a l’Europeu de Rotterdam.





Llistat dels reconeixements als medallistes dels Jocs dels Petits Estats 2023:

Natació:

Nadia Tudó Cubells, medalla d’or en 200m estils (1.500 euros)





Tomas Lomero Arenas, medalla de bronze en 50m papallona (500 euros)





Bernat Lomero Arenas, medalla de bronze en 50m papallona (500 euros)





Patrick Pelegrina Cuen, medalla de bronze en 4x100m lliures (250 euros)





Kevin Teixeira Pereira, medalla de bronze en 4x100m lliures (250 euros)





Atletisme:

Nahuel Carabaña Valenzuela, medalla d’or en 3.000 obstacles (1.500 euros)





Pol Moya Betriu, medalla d’or en 1.500m (1.500 euros)





Dayane Huerta Venet, medalla de plata en 3.000m obstacles (1.000 euros)





Duna Viñals Calixto, medalla de plata en 400m tanques (1.000 euros)





Lerato Pagès Maboka, medalla de bronze en 100m tanques (500 euros)





Xènia Mourelo Velasco, medalla de bronze en 3.000m obstacles (500 euros)





Tennis:

Victòria Jiménez Kasintseva, medalla d’or en individuals (1.500 euros)





Bàsquet:

Selecció femenina, medalla de plata en 3×3 (1.200 euros, 300 euros per esportista)





Selecció masculina, medalla de bronze en 3×3 (600 euros, 150 euros per esportista)





Rugbi VII: