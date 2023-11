Els guanyadores del 17è Concurs d’Iniciatives Ambientals

Premiats del 17è Concurs d’Iniciatives Ambientals amb Cèlia Vendrell i Guillem Casal al centre de la imatge (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern han entregat aquesta tarda de dilluns els premis del 17è Concurs d’Iniciatives Ambientals. Un concurs que ha comptat amb interessants propostes malgrat que el segon premi de la categoria Ciutadania i empreses ha quedat desert.

Així doncs, el primer premi de la categoria Ciutadania i empreses s’ha concedit a Be Forest per la presentació del projecte “Siguis bosc: el bosc i la muntanya cuiden l’aigua, i tu?”. Aquesta iniciativa busca sensibilitzar a les persones respecte al medi ambient i la relació que s’hi pot tenir mitjançant banys de bosc. A través del contacte amb la natura s’ha promocionat aquesta sensibilització a diversos col·lectius com el turisme, escoles, gent gran o famílies. El jurat ha valorat positivament la sensibilització pel medi ambient i l’entorn i acostant la muntanya i els boscos a la població. Destaquen el creixement potencial que poden tenir les pràctiques de bany de bosc a Andorra.

Pel que fa la categoria Escoles, el segon premi ha estat per a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino per la presentació del “Projecte de reducció del consum energètic”. Aquesta iniciativa busca reduir el consum energètic del centre escolar mitjançant una monitoratge de la temperatura a l’aula en col·laboració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I). Així, s’han identificat les zones del col·legi on la temperatura era massa alta i s’ha modulat la temperatura per tal de reduir el consum energètic. L’estalvi del consum de gasoil ha estat de 7.910 litres, suposant una reducció del 25,2% respecte al mateix període del curs anterior. El jurat ha valorat molt positivament la implementació i execució de la reducció del consum energètic els mesos de fred al centre obtenint un estalvi d’un 25,2% de consum de gasoil respecte al curs anterior, l’equivalent a l’emissió de 20,6 tones de CO2. Destaquen l’estudi d’incomoditat tèrmica fet als estudiants per a analitzar la viabilitat de mantenir aquestes mesures en el futur.

Pel que fa el primer premi de la categoria Escoles s’ha concedit al Lycée Comte de Foix per la presentació del projecte “Estudi i construcció d’una placa solar aerotèrmica per a habitatges”. Aquesta iniciativa busca optimitzar l’ús d’una font d’energia renovable com la solar per tal de contribuir a la climatització d’un habitatge. Alhora també s’ha sensibilitzat als alumnes sobre la tecnologia sostenible. Així, s’ha creat una placa solar aerotèrmica en col·laboració de l’empresa ENERLOG. Un cop construïda la placa solar aerotèrmica es va validar el seu funcionament i s’ha quantificat el seu rendiment i eficiència tèrmica. El jurat ha valorat molt positivament l’aprofitament d’energies netes com l’energia solar mitjançant una tecnologia innovadora. Destaquen l’estudi del rendiment i la implementació de la placa solar aerotèrmica construïda en funció de les característiques d’Andorra.

Per l’últim, el premi especial entorn la temàtica de l’aigua s’ha concedit a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana per la presentació del projecte “Reduïm l’aigua que no consumim”. Aquesta iniciativa busca sensibilitzar a 4.200 alumnes d’escoles d’Andorra respecte a la utilització de l’aigua sobrant en els àpats alimentaris. Així, aquesta aigua sobrant s’utilitza per a altres fins com regar, evitant-ne el seu malbaratament. Amb aquesta iniciativa no només es vol reduir el malbaratament de l’aigua, sinó també millorar la salut de la vegetació local. El jurat ha valorat positivament la implementació de mesures per a reduir el malbaratament de l’aigua als menjadors escolars i l’aprofitament de l’aigua sobrant per a regar plantes dels centres i de l’entorn proper. Destaquen la transversalitat d’aquesta iniciativa que implica tots els agents responsables del menjador escolar i l’abast d’aquesta iniciativa que arriba a 4.200 alumnes.

L’entrega de premis ha anat a càrrec de la consellera de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell; el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal; i la directora de Medi Ambient del Govern, Sílvia Ferrer.

El Concurs d’iniciatives ambientals el va crear el 2006 el Comú d’Escaldes-Engordany amb l’objectiu d’impulsar la protecció del medi ambient i l’educació mediambiental. Posteriorment, per a millorar la divulgació del concurs i arribar a més franges de la societat, es va passar el relleu de l’organització al Centre Andorra Sostenible.