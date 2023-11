Espanya: Sánchez anuncia la composició del seu nou Govern

Imatges: Govern d’Espanya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui dilluns, a Moncloa, per a donar a conèixer la composició del seu nou Executiu, després de comunicar-ho al rei, Felip VI, al Palau de la Zarzuela. Sánchez ha anunciat que el nou govern de coalició entre el Partit Socialista i SUMAR comptarà amb quatre vicepresidentes i 22 ministeris i tindrà més dones ministres que homes: 12 dones i 10 homes.

“Un equip que conjuga renovació amb permanència, experiència amb joventut. Un govern de dones i homes per a dotar d’estabilitat el país els propers quatre anys”, va subratllar el president. Així mateix, va ressaltar que es tracta d'”un equip d’alt perfil polític per a una legislatura d’alt perfil polític” i de “persones capaces de gestionar, però també arribar a acords i explicar-los públicament”.





Els nous ministres del Govern espanyol de Pedro Sánchez

Vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Comerç i Empresa, Nadia Calviño.





Vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.





Vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.





Vicepresidenta quarta i ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero.





Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.





Ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños.





Ministra de Defensa, Margarita Robles.





Ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.





Ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.





Ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.





Ministra d’Educació, Formació Professional i Esports; i ministra portaveu, Pilar Alegría.





Ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu.





Ministre d’Agricultura, Pesca y Alimentació, Luis Planas.





Ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.





Ministre de Cultura, Ernest Urtasun.





Ministra de Sanitat, Mónica García.





Ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy.





Ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.





Ministra d’Igualtat, Ana Redondo.





Ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.





Ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá.





Ministra de Joventut i Infància, Sira Rego.





Govern continuista a l’àrea econòmica, que prioritzarà les polítiques socials, el diàleg i la negociació

Durant la seva compareixença, el president, Pedro Sánchez, ha subratllat que “Espanya està més forta que fa cinc anys”, però “queda molt a fer” i des del nou govern de coalició progressista “tenim més ganes, determinació i entusiasme que mai”. Sánchez ha destacat que el nou govern “tindrà un marcat accent feminista amb quatre vicepresidentes i amb més ministres dones que homes”.

A més, ha explicat que “serà continuista a l’àrea econòmica i als ministeris anomenats d’Estat” i “prioritzarà les polítiques socials i més concretament l’habitatge i les polítiques dedicades als joves”.

D’altra banda, el cap de l’Executiu espanyol ha apuntat que el nou Govern introduirà noves prioritats, amb la creació de nous ministeris com el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, el Ministeri de Transformació Digital o el Ministeri de Joventut i Infància. I prioritzarà el diàleg i la negociació en una legislatura que serà clau per a la cohesió social i territorial d’Espanya”.





Un equip d’alt perfil polític

Pedro Sánchez també ha volgut remarcar que estem davant de l’inici d’“una legislatura d’alt perfil polític” i, per això, “hem de comptar amb un equip a l’alçada, un equip d’alt perfil polític”. Un govern solvent i sòlid per a oferir seguretat en un país i en un món, agitats per grans transformacions i desafiaments”. Així mateix, el president ha posat en valor la preparació i la competència de totes i tots els membres del nou Executiu, així com les seves trajectòries forjades, en molts casos, en la política autonòmica i local.





Agraïment als ministres i ministres sortints

Pedro Sánchez ha volgut tenir unes paraules d’agraïment per a les dones i els homes que deixaran de formar part del govern, als quals ha traslladat el seu “reconeixement i gratitud pel gran treball realitzat”. En aquest sentit, ha recordat que han estat ministres que han fet front a situacions inèdites, com ara la pandèmia del COVID i la guerra d’Ucraïna i les seves conseqüències humanitàries, polítiques i socioeconòmiques.