Pregària a la Mare de Déu de Canòlich

Mon. Joan Enric Vives

S’escauen enguany els 800 anys de la troballa, per part d’un humil pastor de Bixessarri alertat per un ocell de colors, de la imatge tan estimada de la Mare de Déu de Canòlich, a Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra) i ho celebrarem amb molt de goig en l’Aplec del dissabte 27 de maig, llargament esperat. Tot el mes de maig, Mes de Maria, estem renovant a l’Església el nostre amor a la Verge Maria, que ens apropa al seu Fill ressuscitat i protegeix les nostres viles i pobles. Preguem-li amb devota confiança:

Verge de Canòlich, Mare de gràcia, us presentem la realitat de tants germans del món que viuen enmig d’alegries i penes la seva vida familiar. Vós els coneixeu millor que nosaltres. Vós sabeu molt bé les seves necessitats de pau, amor, joia, companyia i esperança. Nosaltres només endevinem rere els seus rostres una història única, singular i irrepetible, moltes vegades construïda a força d’alegries petites i també de fracassos. Per això, Senyora de misericòrdia, deixeu que us els presentem i que demanem per a cadascun d’ells una espurna de l’amor sense mesura i de la tendresa tan gran del vostre Fill, Jesucrist.

Verge de Canòlich, Mare del Crist, que traspassada de dolor, coneixeu què vol dir patir per un fill. Vós, que coneixeu les llàgrimes de l’infortuni, acolliu els sofriments de tantes persones, de les que coneixem i de les que resten en l’oblit. Tants pares i mares, avis i àvies, infants, adolescents i joves, gent sense llar ni treball, emigrants, refugiats, malalts, presos i gent abandonada i sola. Feu-los a tots forts enmig dels sofriments que puguin passar, i no els abandoneu en la prova. Feu-nos pacients i capaços de valorar el sacrifici per amor, millors còmplices de tendresa per a tots aquells que no tenen res més que la seva immensa soledat.

Verge de Canòlich, Mare de l’Església, us demanem que cuideu amb afecte els qui treballen per les comunitats cristianes arreu del món i per tots els àmbits pastorals de les nostres Diòcesis. El Papa, els bisbes i sacerdots, els diaques, els consagrats, catequistes, voluntaris de tantes causes generoses, missioners, tots els cristians que mirem de testimoniar amb coherència la fe rebuda: guardeu-nos en la unitat i la comunió. Vós coneixeu la necessitat de vocacions, els nostres problemes i dificultats, i sobretot els anhels de ser servents fidels i bons. Que treballem sinodalment per la comunió entre tots, perquè siguem u com el vostre Fill demanava i missioners de l’Evangeli, amb compromís de vida. Que sapiguem comunicar el do de la fe que hem rebut perquè molts tornin a creure, estimin la veritat, i estimin amb un amor semblant al de Jesucrist.

Verge de Canòlich, Mare dels pobres i dels qui compten poc als ulls del món, el vostre Fill, portat per l’Esperit Sant, va proclamar a Natzaret que el distintiu de la seva missió és alliberar els oprimits i portar la bona nova als pobres. Ajudeu-los sempre en les seves necessitats i intercediu pels homes i dones del nostre temps, perquè, construïm entre tots una societat més justa i unida per la reconciliació i la pau. Ajudeu-nos a ser més solidaris i aconseguir la veritable llibertat, essent imatges felices del nostre Creador.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell