CAM-PI-ONS! Andorra és, de nou, territori ACB

Eufòria en assolir l’ascens. BC Andorra 95 – Ourense 61 (ATV)

Alegria, festa, apoteosi, emoció, llàgrimes, orgull, pertinença, rauxa…. El BC Andorra és campió de la LEB Or i equip de la lliga ACB. De rècord són els registres dels tricolors aquesta temporada 2022-2023. Andorra és, altre cop, a l’elit del bàsquet europeu. Impressionant!

A diferència d’alguns partits, en el d’aquest dissabte, el BC Andorra ha sortit per feina des del primer segon. S’ha vist els jugadors concentrats com poques vegades i és que avui era una jornada de gala, d’aquelles somiades per qualsevol jugador. Hi havia en joc ser el campió de lliga i, el més important, aconseguir l’ascens a l’ACB. D’aquí que els tricolors sortissin tan endollats contra l’Ourense Baloncesto.

El primer quart ha tingut bons moments: Des de l’ambient a les grades del pavelló del Govern, fins a una bona defensa i un Dee que exhibia una bona mira telescòpica amb els triples. La nota, sens dubte negativa ha estat la lesió de Rafa Luz als 2 minuts de partit. Els músculs isquiotibials de la cama esquerra li han passat factura i s’ha hagut de retirar a la banqueta. Tot i aquest contratemps, el BC Andorra finalitzava el primer període amb un favorable 25 a 12, un +13.

El segon quart ha començat igual de bé. S’ha posat amb un +20 el conjunt del Principat (39-19), seguint encertat tant en defensa com en atac, tot resultava molt fluid. Això ho celebrava la Bombonera, amb la qual cosa la comunió era total i, les diferències s’eixamplaven. Malgrat tot, l’Ourense no es rendia i podia mantenir la distància que estaven forjant els tricolors i, fins i tot, reduir-la una mica per a arribar al descans amb un 49 a 32, un +17 per als de Natxo Lezcano.

El cronòmetre començava a córrer en el tercer quart. Esdevenia clau no perdre la renda de punts i, sobretot, no “desconnectar-se” com ha passat en algun partit que s’estava guanyant amb solvència. En un principi, tot sense sorpreses. El BC Andorra es posava amb un +21 (56 a 35) i la festa continuava amb un +28 per als tamarros (66-38). A qui destacar? Rubio, Dos Anjos, Dee, Speight… Tots! Aquest tercer període se segellava amb un brillant 72 a 46 (+26) i, l’eufòria costava de contenir-se a la Bombonera. La festa es desfermava a 10 minuts per a la fi de l’encontre. De bojos!

Arrencava el darrer quart. Era impensable que la victòria s’escapés. La il·lusió s’escampava arreu. A la pista, però, els jugadors seguien ferms, dinamitaven el marcador amb un +31 (83-50). L’Ourense estava sent un convidat passiu en un festival de bàsquet andorrà. I, les diferències s’incrementaven amb un +36 a 5 minuts per a la fi del matx. Sí, quedaven 5 minuts, però l’ACB ja s’albirava pujant per la frontera del riu Runer amunt. El seu flaire no l’aturaven a la duana. Parlant de flaire… Amb el 90 a 53 el pavelló celebrava l’hamburguesa de regal. Aquest dissabte tot ha sortit rodó. Amb cants des de la graderia, el lluminós ha reflectit un brutal 95 a 61 final (+34). Invasió de pista, confeti, cava i festa grossa.