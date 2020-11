Portugal dona suport a Andorra per avançar en la negociació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea

El primer ministre de Portugal, António Costa, i el cap de Govern, Xavier Espot, han compartit aquest dimarts a Lisboa, les estratègies que s’estan duent a terme tant a Portugal com a Andorra per combatre la crisi sanitària global provocada per la pandèmia de la COVID-19, així com les mesures que han de pal·liar els efectes econòmics i socials derivats d’aquesta crisi. Aquesta ha estat una bona ocasió per exposar l’estratègia de tests massius que ha adoptat Andorra des de l’inici de la pandèmia així com l’estratègia que es durà a terme durant la temporada d’hivern.

Durant la trobada, Espot a manifestat l’objectiu d’Andorra de seguir avançant de manera decidida en la negociació de l’Acord d’Associació i ha informat Costa de l’estat actual de la negociació. Per la seva banda, el primer ministre Costa ha expressat la seva voluntat perquè aquesta negociació sigui molt exitosa i gaudeixi d’un impuls significatiu durant la presidència de Portugal al Consell europeu que ostentarà el primer semestre del 2021. El cap de Govern també ha explicat el recent acord signat amb el conjunt de les forces parlamentàries que referma la determinació d’aconseguir una participació progressiva i estructurada al mercat interior de la UE.

Dins del procés d’homologació i d’internacionalització, el cap de Govern ha exposat els avenços d’Andorra en matèria econòmica i fiscal, com ara la recent adhesió al Fons Monetari Internacional que demostra els progressos duts a terme aquest àmbit. En aquest sentit, el primer ministre portuguès ha reiterat la ferma voluntat del Govern portuguès de retirar Andorra de la llista de països amb un règim fiscal privilegiat clarament més favorable.

El desenvolupament del calendari de reunions de la Cimera Iberoamericana també han estat present en l’ordre del dia de la trobada bilateral. En aquest sentit, Costa ha felicitat Andorra per l’organització de les diferents reunions ministerials i els actes associats que s’estan duent a terme de manera telemàtica. Els mandataris han coincidit en la importància i l’oportunitat de fer pivotar la discussió d’aquest fòrum internacional al voltant de la “Innovació per al Desenvolupament Sostenible – Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant al repte del Coronavirus”- tal com indica el lema de la Cimera, donat el context actual.

Xavier Espot ha exposat al primer ministre portuguès la voluntat d’Andorra de celebrar la Cimera de Caps d’Estat i de Govern durant el pròxim mes d’abril, sempre que la situació sanitària ho permeti i ha reiterat el desig de comptar amb la presència dels alts mandataris portuguesos a Andorra. Espot ha agraït a Costa la col·laboració de Portugal des del moment que Andorra va presentar la seva candidatura i va assumir la presidència de la Secretaria Pro Tempore.