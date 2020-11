Maria Ubach referma la importància de la cooperació entre Andorra i Espanya en diferents àmbits

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb la Secretària d’Estat d’Afers Exteriors per a Iberoamèrica i el Carib del Govern d’Espanya, Cristina Gallach. La trobada, que s’ha celebrat en format telemàtic a causa de la situació d’emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2, s’emmarca en els contactes oficials habituals que realitzen els Secretaris d’Estats espanyols amb les autoritats andorranes i en l’estreta col·laboració que ambdós països mantenen amb vista a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern.

Durant la reunió, tant Ubach com Gallach han destacat la importància de la cooperació entre Andorra i Espanya en els àmbits bilaterals i multilaterals, especialment pel que fa a l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides o en el context de la COVID-19. De fet, s’ha ressaltat el paper del multilateralisme com a eina per fer front a reptes immediats com el de la COVID-19 i també a reptes a llarg termini en diferents àmbits, com ara la salut o el canvi climàtic.

La jornada també ha servit per fer el punt sobre el calendari de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern, que s’ha de celebrar a Andorra l’any vinent sempre que la situació sanitària ho permeti, i de les reunions ministerials prèvies, com ara la de titulars iberoamericans d’Afers Exteriors que tindrà lloc aquest novembre telemàticament. Precisament, Cristina Gallach ha refermat la cooperació d’Espanya en àmbits logístics i de seguretat de cara a la Cimera. Alhora, Gallach ha felicitat el Govern andorrà pel treball que desenvolupa la Secretaria Pro Tempore (SPT) del Principat.

La reunió ha comptat amb la participació de l’equip de la SPT andorrana –l’ambaixador i coordinador nacional, Jaume Gaytán, i la directora i responsable de coordinació, Gemma Cano–, així com amb l’Ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, i l’Ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros. A més, hi ha participat el director per a Iberoamèrica i el Carib del Govern espanyol, Rafael Garranzo, i l’Ambaixador espanyol en missió especial per a les Cimeres Iberoamericanes, Diego Bermejo.