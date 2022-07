Por, ira i tristesa. Totes tres formen part del conjunt d’emocions anomenades negatives tot i ser necessàries per a la nostra supervivència. Sense la por moriríem al poc temps de néixer, sense la ira no tindríem l’energia suficient per a afrontar les situacions frustrants i sense la tristesa no podríem aprendre de les situacions desagradables.

Totes tres tenen la seva part positiva si se saben gestionar i, sobretot, si s’entén i s´accepta el seu origen. Ara, també s’ha de dir que són fàcilment condicionades al malestar i a la paralització, donant com a resultat un estil de vida poc feliç ja que està basat en la no fluïdesa emocional i en la generalització de les situacions negatives.

Per exemple, en moltes ocasions, quan algú ha tingut una mala experiència amorosa la generalitza a les següents relacions sentimentals, donant com a resultat la desconfiança i de forma inconscient va condicionant el seu futur cap al desastre. Es limita emocionalment no expressant els seus sentiments per por a tornar a sofrir.

Està generalitzant els sentiments anteriors i simultàniament els condiciona al malestar, sense aturar-se a raonar si la situació és la mateixa. En comptes d´aprendre de l’experiència i ser crític amb les emocions aparegudes es queda estancat en elles.

Les interpreta com definitives quan realment son temporals, han sorgit pels sentiments atorgats a la situació en aquell moment precís. Doncs amb la ira i la tristesa succeeix exactament igual, hem de ser capaços de limitar-les en el temps. Mentre les tinguem hem de buscar el seu motiu i acceptar que han de ser-hi però quan la situació es calma o desapareix, els sentiments també han de fer-ho.

Malauradament, viure en el malestar comporta addicció perquè genera tranquil·litat ja que la por ens torna previsors i calculem els possibles perills. Això sí, irreals ja que només existeixen en la nostra ment i conseqüentment es tradueix en un estat ansiós, irritable i depressiu. Se’n fa un ús desfavorable tant dels sentiments com de les emocions.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri