El que has de saber per a tenir el primer gat a casa

Quan es té una primera mascota a casa, sempre se solen cometre alguns errors per desconeixement sobre les necessitats de l’animal i per la falta de costum. És una cosa molt habitual en els gats, perquè són mascotes que, a més, tenen una sèrie de particularitats. Si portaràs a la teva llar un gatet o el tens des de fa poc, compartim uns consells que has de tenir en compte per a garantir el seu benestar i proporcionar-li les cures correctes.

Si parlem d’higiene, el gat té unes pautes de neteja molt concretes perquè, de fet, s’endrecen sols, per la qual cosa és rar que calgui banyar-lo. Però si té el pèl llarg, sí que serà necessari raspallar-li per a evitar nusos i possibles problemes digestius.

Quant a altres elements relacionats amb la higiene, cal no oblidar-se de posar-li el terrari perquè pugui fer les seves necessitats, s’ha de netejar diàriament i es recomana tenir dos per gat.

El gat també té unes pautes d’alimentació concretes. El primer que s’ha de tenir present és l’edat del gatet per a proporcionar-li l’aliment adequat a la seva edat. En general, el recomanable és donar-li aliment sec i humit, aprofitant quan són petits per a donar-los diferents textures i sabors.

Com a pauta orientativa, pot dir-se que és aconsellable que mengin almenys el 90% de la seva ració d’aliment complet i 10% d’un aliment complementari com a màxim.

D’altra banda, el gat, per al seu dia a dia, també requerirà una sèrie d’objectes. Entre els accessoris que no poden faltar-li, estan les menjadores, sent necessari un per al menjar sec i un altre per a l’humit.

Igualment, cal tenir un abeurador, que ha de ser independent de la menjadora i molt ample perquè el gat no es mulli els bigotis en beure. Altres accessoris són el rascador per a les ungles, així com el raspall per al pèl i joguines. I, per descomptat, cal buscar-li un lloc per a descansar dins de la casa.

Per animalmascota.com / AMIC – Tot Sant Cugat