Recollida de signatures per a acabar amb les ocupacions al centre de la Seu d’Urgell

L’Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic de la Seu d’Urgell ha iniciat una recollida de signatures per a exigir mesures dràstiques per a acabar amb l’augment d’ocupacions d’habitatges al centre de la ciutat, que afecta especialment el carrer dels Canonges.

Des del perfil que els habitants d’aquest vial tenen a Facebook, aquest dimarts s’ha donat a conèixer aquesta nova campanya, amb la qual reclamen especialment que s’augmenti la pressió contra els ocupes, amb totes les eines legals possibles, per a aturar aquesta situació d’inseguretat.

En un comunicat, els veïns recorden que, com ja ha transcendit els darrers mesos, actualment al carrer dels Canonges hi ha “diversos” habitatges ocupats i que és una problemàtica que també afecta d’altres carrers de la Seu, tot i que remarquen que al seu carrer és on aquesta activitat delictiva “és més concentrada i es fa més evident”.

A més a més, han aprofitat per a denunciat que la setmana passada un veí va patir lesions quan intentava defensar l’habitatge d’un altre veí.

El col·lectiu subratlla que “la gent del nostre carrer no som rics” i que tot el que han aconseguit “és fruit de molt d’esforç, de vegades esforç acumulat en diverses generacions, segur que com la resta de veïns de la Seu i de tot arreu”.

Alhora, denuncien que, per la informació de què ja disposen actualment, “els okupants no són població vulnerable ni que rebi prestacions socials”, sinó que simplement són “gent que vol viure a càrrec dels altres“. Per això, no dubten a considerar-los, ras i curt, com uns “delinqüents”.

Més vigilància per frenar els ocupes

Pel que fa a la reacció de les institucions, els habitants del carrer dels Canonges lamenten que “en alguns casos” s’han trobat “que els cossos de seguretat no han fet bé la seva feina“. El comunicat acaba recordant que “tots paguem impostos, molts impostos”, i que en conseqüència haurien de rebre “uns bons serveis, també de seguretat”.

Per això, han decidit iniciar aquesta recollida de signatures, amb fulls repartits per diversos establiments de la Seu.

En aquest paper, els residents expressen la seva “profunda indignació i preocupació per l’augment de violacions de domicili i usurpacions que darrerament es duen a terme a la ciutat”.

Per això, els signants demanen “les mesures de control necessàries per part de les forces de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policia Municipal) i que s’acabi amb la passivitat” que consideren que fins ara hi ha hagut envers els ocupes.

La recollida de signatures arriba després que, aquest dilluns, un grup de veïns va intervenir al ple municipal de la Seu per a expressar precisament aquesta indignació amb les ocupacions i exigir a l’Ajuntament solucions per a fer fora els ocupes.

Pocs minuts abans, el plenari havia aprovat parcialment una moció, presentada per Compromís, que reclamava una actuació més decidida contra les ocupacions, com també demanar al Govern espanyol que impulsi canvis legislatius per a protegir els propietaris; i a la Generalitat, que reforci les polítiques socials per a frenar aquest fenomen.

Junts i ERC van donar suport a alguns dels punts, però van recordar que la clau de la solució passa perquè l’Estat legisli i faciliti els desallotjaments d’ocupes; una petició ciutadana que de moment l’executiu espanyol no té previst impulsar, segons van lamentar des de l’equip de govern municipal.