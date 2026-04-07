Política Lingüística fa difusió del vocabulari de les cafeteries i el comerç d’alimentació per a promoure l’ús del català

El Departament de Política Lingüística ha enviat prop de 600 cartells i estovalles amb contingut de vocabulari en català a bars, cafeteries, fleques i establiments del comerç d’alimentació. L’objectiu és fer difusió de l’ús del català i del vocabulari concret d’aquests àmbits i la iniciativa parteix arran del conveni amb el Centre de Terminologia Termcat. Cada any el Departament estableix un acord amb aquesta institució per a actualitzar el vocabulari d’un àmbit o sector concret. El 2025 l’acord va consistir en una col·laboració econòmica de 7.000 euros del Govern per a destinar-los al disseny i l’edició de cartells i estovalles individuals amb terminologia bàsica de les cafeteries i del comerç de queviures.
Després de rebre el material, el Servei de Política Lingüística ha preparat un enviament a comerços, supermercats i grans magatzems, per una banda, amb una carta de la ministra en què demana la implicació dels establiments per a situar-los en un lloc visible. També recorda les disposicions legals sobre la llengua pròpia i oficial, i el valor patrimonial i identitari del català com a element de valor afegit per a les empreses. En el cas dels cartells amb vocabulari de les cafeteries, s’envia un model de cartell diferent, acompanyat de la carta corresponent i un feix d’estovalles individuals de paper. A les cartes, la ministra també ofereix l’opció de demanar més unitats del cartell o les estovalles individuals als comerços i cafeteries.
Aquesta acció de difusió també respon a l’objectiu 2.7 del Pla d’acció nacional per la llengua 2026-2028, “Fomentar l’ús del català en el comerç”, que s’inscriu en l’objectiu general 2, “Refermar el coneixement i l’ús del català entre la població”.