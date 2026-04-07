14 persones detingudes per alcohol al volant, algunes implicades en accidents de trànsit

Pel que fa a les detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha arrestat en diferents punts de la xarxa viària del Principat un total de catorze persones, tretze homes i una dona, d’edats compreses d’entre 19 i 47 anys. Onze d’ells residents, i tres no residents. Amb uns graus d’alcohol d’entre 0,95 g/l. i 2,34 g/l.
Entre aquests detinguts, el dimecres dia 1 d’abril, a Canillo, un home resident de 38 anys que va donar un grau d’alcoholèmia d’1,89 g/l. i endemés feia objecte d’una suspensió del seu permís de conduir.
El dimecres dia 3, a Encamp, un home no resident que va donar un grau d’alcoholèmia de 1,68 g/l. també se’l va trobar en possessió de 4,7 grams de cocaïna, motiu pel qual se’l va imputar endemés un delicte contra la salut pública.
El mateix dimecres dia 3, a Canillo, un home resident de 22 anys, amb un grau d’alcoholèmia de 2,34 g/l. va resultar implicat en un accident de circulació amb ferits, motiu pel qual se’l va imputar endemés un delicte de lesions per imprudència.
El dissabte dia 4, a Escaldes-Engordany, es va detenir un home resident de 19 anys amb un grau d’alcoholèmia de 2,04 g/l., i que va resultar implicat en un accident de danys materials.
El mateix dissabte dia 4, a Encamp, es va detenir un home resident de 28 anys amb un grau d’alcoholèmia d’1,78 g/l. L’interessat va resultar implicat en un accident de danys materials esdevingut a Canillo, marxant de lloc dels fets. Posteriorment va ser controlat i identificat a Encamp.
També el dissabte dia 4, a Encamp, es va detenir un home resident de 29 anys, amb una taxa d’1,49 g/l. Endemés l’interessat va refusar sotmetre’s a la prova de tòxics. Durant el control se’l va trobar en possessió de 3,8 grams d’haixix.