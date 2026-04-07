Dues detencions per accedir al país amb droga i una per agressió a la parella

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Durant aquest passat pont festiu de Pasqua la Policia ha realitzat detencions per delictes contra la salut pública. Aquests es van concentrar el dissabte dia 4 d’abril, a la frontera del riu Runer, tractant-se de dues persones, una dona i un home no resident al Principat d’Andorra. Pel que fa a la dona, de 34 anys, duia setze pastilles de speed. Accedia al país en un vehicle particular.

Respecte a l’home, que té 29 anys, duia 0,7 grams d’èxtasi en pols i una pastilla d’èxtasi. A més, també se li van trobar 2,37 grams d’haixix. També accedia al Principat en un vehicle particular.



Arrestat per agredir la seva parella

Finalment, el divendres dia 4 d’abril, en un domicili particular a Escaldes-Engordany, es va produir la detenció d’un home de 36 anys per un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. L’interessat va agredir la seva parella en el decurs d’una desavinença conjugal.

