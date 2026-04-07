Dues detencions per accedir al país amb droga i una per agressió a la parella

Durant aquest passat pont festiu de Pasqua la Policia ha realitzat detencions per delictes contra la salut pública. Aquests es van concentrar el dissabte dia 4 d’abril, a la frontera del riu Runer, tractant-se de dues persones, una dona i un home no resident al Principat d’Andorra. Pel que fa a la dona, de 34 anys, duia setze pastilles de speed. Accedia al país en un vehicle particular.
Respecte a l’home, que té 29 anys, duia 0,7 grams d’èxtasi en pols i una pastilla d’èxtasi. A més, també se li van trobar 2,37 grams d’haixix. També accedia al Principat en un vehicle particular.
Arrestat per agredir la seva parella
Finalment, el divendres dia 4 d’abril, en un domicili particular a Escaldes-Engordany, es va produir la detenció d’un home de 36 anys per un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. L’interessat va agredir la seva parella en el decurs d’una desavinença conjugal.