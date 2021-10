Plaques solars a casa, són bona opció?

En un país amb tantes hores de sol com el nostre, l’energia solar s’ha convertit en una gran alternativa enfront d’altres fonts tradicionals. No obstant això, si pensem a instal·lar panells solars en el nostre habitatge, cal tenir en compte una sèrie de consideracions, com per exemple, les hores de sol, el tipus de casa, l’orientació de l’habitatge, el nombre de persones residents en ella o el consum energètic domèstic.

Però, quins són els principals avantatges de l’ús de panells solars?

Energia sostenible: no genera emissions contaminants ni directament ni indirectament. És una energia neta que no contribueix a l’escalfament global del planeta.

Més barata: suposa una important inversió inicial, però a mitjà termini, l’estalvi energètic que s’aconsegueix és molt elevat.

Silenciosa: no genera cap mena de soroll.

Compatible amb altres classes d’energia: l’energia fotovoltaica és compatible amb altres fonts, i molts habitatges compten amb dues instal·lacions.

Disponible en tot el planeta: el sol és una font d’energia inesgotable.

No necessita molt manteniment: i la seva vida útil pot arribar a ser d’entre 20 i 30 anys, per la qual cosa no cal dedicar massa cures perquè funcioni al seu màxim rendiment durant molt de temps.

