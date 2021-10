Les 10 startups catalanes que revolucionaran la indústria alimentària

L’ecosistema emprenedor de foodtech de Barcelona ocupa una posició capdavantera en la indústria alimentària mundial. De fet, el centre de recerca StartupBlink, en el seu informe anual Global Startup Ecosystem Index, ha situat a la capital catalana en la sisena posició del rànquing mundial de foodtech. Per davant, s’hi troben Nova York, Sant Francisco, Londres, Boston i Berlín.

Estar en el pòdium del foodtech mundial no és casualitat. És el resultat de l’ecosistema innovador de Barcelona, de la cultura gastronòmica mediterrània i d’un llarg llistat d’idees que s’han materialitzat els últims anys a través d’empreses emergents que conceben una manera diferent de produir, processar, distribuir o consumir els aliments.

Són productes i serveis que van des de beure vi en llauna, elaborar carn amb impressores 3D o reduir la graduació de les begudes alcohòliques. Innovacions molt diferents les unes de les altres, però amb un objectiu comú: millorar l’experiència del consumidor deixant una empremta positiva en el planeta. Fem cinc cèntims d’aquestes startups.

El vi en llauna de Drink Zeena

Drink Zeena proposa una altra manera de beure el vi: en llauna. Vi blanc, negre i rosat de garnatxa, provinent de la Terra Alta. La fundadora i CEO de Zeena, Sana Khouja, ha volgut desafiar la tradicional ampolla de vidre perquè “la llauna no es trenca, es refreda més ràpidament, evita que entri oxigen o llum, que fan malbé la qualitat del vi, i és més fàcil i lleugera de transportar”. Les llaunes també són més sostenibles que les ampolles: són d’alumini 100% reciclat i reciclable.

En part, Zeena no ha inventat res: als soldats francesos a la Primera Guerra Mundial (1917) se’ls proporcionava vi en grans llaunes de metall. Però amb el temps, aquest tipus d’envàs no va ser acceptat per la interacció del vi amb el metall. I vet aquí la innovació que aplica Zeena: protegeix les llaunes amb una pel·lícula interna de vinsafe, sistema que permet mantenir la integritat del vi durant cinc anys.

La carn vegetal d’Heura

Heura aconsegueix sortir als diaris com a mínim una vegada al mes, i no és en va. La seva última gesta ha tingut lloc a La Monumental, antiga plaça de toros de la ciutat de Barcelona. En el mateix escenari on es va practicar la tauromàquia durant gairebé 100 anys, Heura ha presentat dos productes nous, la salsitxa i el xoriço vegans, fent una clara al·lusió a l’evolució de les tradicions en la societat.

La startup va començar el 2017 llançant al mercat pollastre vegà, és a dir, carn elaborada amb proteïna vegetal que té la mateixa textura i gust que el pollastre. Després es van atrevir amb la vedella i ara amb el porc. El seu objectiu és “accelerar la transició proteica i apartar els animals del sistema alimentari”; i de moment van pel camí d’aconseguir-ho: segons càlculs de l’startup, el 2020 haurien salvat aproximadament 1.100.000 pollastres de l’escorxador.

Novameat, filets vegans amb una impressora 3D

La seva màquina ja ha estat batejada com la Nespresso de la carn: és capaç d’imprimir filets de carn en 3D utilitzant proteïnes vegetals. De moment, han llançat el filet 2.0 -de vedella- i el porc 2.0, carns sintètiques que tenen la mateixa textura i estètica que les originals. L’objectiu de Novameat és vendre directament als consumidors i colar-se a la carta d’algun restaurant. Pel camí, a més, està investigant la fabricació artificial d’òrgans humans per a trasplantaments. De fet, la idea de Novameat li va sorgir al seu fundador, Giuseppe Scionti, intentant crear un prototip d’orella humana.

La reducció de l’alcohol d’Alacarte

Alacarte Ventures ha llançat la primera màquina del món capaç de reduir la graduació de les begudes alcohòliques en tan sols cinc minuts, conservant la seva essència. En reduir el contingut alcohòlic, a més, es redueixen les calories. L’objectiu d’Alacarte és que aquesta màquina sigui utilitzada pel sector Horeca -hotels, restaurants i cafeteries- i que des d’aquests establiments es puguin servir vins i licors com si fossin begudes amb poc alcohol.

Ethics Coffee, infusions de cafè en fred

Ethics Coffee ha desenvolupat un sistema únic d’infusió en fred (cold brew) per al cafè, que dona com a resultat un cafè que es beu en fred i que és més sa i gustós que el cafè amb gel. La tècnica consisteix a deixar infusionar el cafè amb l’aigua durant 20 hores a baixa temperatura, i voilà, aconsegueixen reduir l’acidesa i l’amargor de la beguda. De moment, produeixen quatre productes: el cafè sol, amb agave, amb avena o amb ametlla i mel.

Les proteïnes de Becrit

Becrit aconsegueix les proteïnes dels insectes, i per això pot presumir de tenir “l’única proteïna animal sostenible del món”. L’startup ha produït durant un any batuts amb proteïnes d’insectes -amb gust de maduixa, xocolata i vainilla- i recentment ha anunciat que atura totes les màquines per centrar-se a desenvolupar nous productes, més enllà dels batuts.

L’insecte estrella de Brecrit és el buffalo worm, una larva criada a una granja d’Holanda a base de fruita, que és congelada, torrada i mòlta fins a ser farina. El procés és sostenible amb el planeta, no només perquè es necessita menys aigua, terreny i menjar per alimentar l’insecte, sinó perquè a més, aquest no pateix dolor, ja que el seu sistema nerviós central no té receptors de sensibilitat.

Els formatges de Väcka

Seguint amb la recerca d’alternatives a la proteïna animal, destaca la startup Väcka, que per innovar ha viatjat al passat i ha començat a produir formatges utilitzant els processos mil·lenaris de fermentació i afinat. Per a la producció dels formatges, Väcka només utilitza verdures, fruits secs ecològics, aigua filtrada i ferments. A més de botiga en línia, tenen la seva pròpia formatgeria i restaurant a l’icònic Nest City Lab, un laboratori de sostenibilitat urbana ubicat al Poblenou; té una puntuació de 4,5 a TripAdvisor.

Glovo

Encara que l’article està pensat en clau de futur -startups que revolucionaran la indústria alimentària-, Glovo ha de sortir en aquest top 10 perquè ja l’ha revolucionat. Ha professionalitzat i expandit el concepte del menjar a domicili, però a diferència de la resta d’startups de la llista, arrossega una gran llosa i controvèrsia envers el règim laboral dels seus repartidors. En l’actualitat és present a 23 països i compta amb una xarxa de 92.000 botigues i restaurants del món. Al març va tancar una ronda de finançament de 450 milions d’euros, la més gran de la història d’una startup a Espanya.

Kibus

Kibus ha creat una màquina que revoluciona el menjar per a gossos. El dispositiu injecta aigua en menjar deshidratat i fa uns plats saludables semblants al risotto. L’electrodomèstic no ocupa gaire espai i està pensat per estar a la llar: la persona el pot programar a través d’una app i decidir la quantitat exacta que vol donar-li al gos en cada àpat i programar les hores. És una alternativa al pinso saludable i encara més còmoda. A finals del 2020, la startup va tancar una ronda d’inversió de 350.000 euros per llançar el seu producte a França, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units, Austràlia i el Japó.

Els jardins valencians d’Optimus Garden

En el número 10 s’ha colat una startup que no és de Catalunya, però s’hi troba ben a prop: la valenciana Optimus Garden. La startup ha creat jardins verticals fàcils de muntar a oficines, botigues i restaurants, promovent d’aquesta manera la proximitat d’aliments frescos i l’autosuficiència dels establiments. El sistema que utilitzen optimitza l’espai, ja que les plantes es conreen verticalment, i és capaç de cultivar fins a 150 plantes per metre quadrat. A més, combina una tecnologia de dipòsit i rec automàtic que atorga al jardí fins a dues setmanes d’autonomia, sense necessitar manteniment. Una altra gran facilitat que aporta Optimus Garden és que els horts es poden instal·lar, tant a l’exterior com a l’interior, en menys d’una hora.

Per Elena Busquets