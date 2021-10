3 anys de seguiment de la papallona del boix a Andorra

La temporada de 2021 ha sigut la tercera des que es va començar a monitoritzar la invasió de la papallona Cydalima perspectalis, coneguda com la papallona del boix, a Andorra. És una papallona nocturna d’origen asiàtic que va arribar al continent europeu l’any 2007 a Suïssa, des de la que ha anat escampant-se pels països de l’entorn.

L’objectiu del seguiment és detectar la seva arribada a Andorra mitjançant la col·locació de trampes amb feromones específiques i analitzar la seva fenologia per establir tractaments apropiats si es requereix.

L’any 2021 es van instal·lar trampes de captura específica a dos àrees d’Andorra: el camí de Sant Julià a Fontaneda i la boixeda d’Enclar. Fontaneda va ser el punt on l’any 2020 ja es va poder detectar l’arribada d’aquesta papallona i també ha sigut on l’any 2021 s’ha capturat de manera regular durant els seus períodes de vol. A Enclar s’ha detectat molt puntualment l’any 2021. Els dos moments principals de vol al Pirineu són a mig juliol i a mig setembre, corresponent a les 2 generacions que la papallona arriba a fer en un ambient de muntanya. Això s’ha pogut constatar ja durant aquest any de seguiment.

Des d’Andorra Recerca + Innovació es creu que s’està encara en un moment preliminar de la invasió per Cydalima perspectalis, que arribarà pel sud durant els propers anys fins que l’ecosistema no s’estabilitzi.

Malgrat la constatació de l’arribada de la papallona, no s’ha observat cap impacte en els boixos de l’entorn. Les persones no han de patir per efectes que erugues o papallona puguin causar sobre els humans. L’espècie no té depredadors naturals a Europa i en alguns indrets està causant defoliacions molt importants en el boix que, d’altra banda és una planta molt comuna i abundant.

El seguiment s’ha pogut fer gràcies a la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, el Comú de Sant Julià de Lòria i el Govern d’Andorra.