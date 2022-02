Plantes que es poden col·locar en el bany

En general, es tendeix a pensar que les plantes únicament es poden col·locar en el dormitori, el saló o el rebedor de la llar. No obstant això, existeixen plantes que són estupendes per al bany.

Spathiphyllum. S’adapta perfectament a ambients en els quals la temperatura és superior a 18 graus, és molt duradora i, a més, absorbeix els contaminants de l’aire.

Potus. Pot créixer perfectament en espais interiors amb llum artificial, requereix un sol reg setmanal i suporta temperatures d’entre 17 i 30 graus. Li agrada estar en un ambient humit.

Àloe vera. És una de les millors plantes per al bany, sempre que tinguis llum natural. No necessita moltes més cures que la claredat i la humitat que es genera durant el bany o la dutxa. A més, és excel·lent com a remei natural per a calmar les cremades, ajudar a la cicatrització de les ferides…

Aglaonema. El millor és col·locar la planta en un lloc on rebi la llum del sol de manera indirecta i ombra parcial. Però és una planta tòxica, així que no està recomanada per a cases en les quals hi ha nens o mascotes.

Orquídia. El millor és que rebi claredat, però no la llum del sol de manera directa. Floreix diverses vegades a l’any i no necessita massa aigua. El recomanable és regar l’orquídia una vegada per setmana.

Un dels millors llocs per a col·locar les plantes en el bany és en un tamboret de fusta al costat de la dutxa o la banyera.

