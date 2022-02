Meteoròlegs europeus es reuneixen a Pal Arinsal

Vallnord – Pal Arinsal reunirà a partir d’aquest divendres a meteoròlegs procedents d’Andorra, Espanya, Polònia, Irlanda i Bèlgica amb l’objectiu de donar a conèixer de forma més exclusiva, les condicions meteorològiques del país, les repercussions del temps en el turisme i sobre tot, aprendre sobre el clima andorrà i del món. Per aquest esdeveniment, Vallnord – Pal Arinsal acollirà homes i dones del temps de diferents televisions i ràdios, com RTVA, La Sexta, Telecinco, Cuatro, TV3, Meteocat, TVE Espanya, RAC 1, Betevé, Radio Flaix i altres internacionals com Nowa TV, RTE o VTM.

Com ja és habitual, totes les edicions venen de la mà d’unes xerrades i aquest cop es comptarà amb el geòleg andorrà Valentí Turú, adherit també a la fundació Marcel Chevalier, que parlarà sobre els registres presents del clima passat. Així mateix, la meteoròloga i tècnica de l’equip de Predicció i Vigilància del Servei Meoteorològic de Catalunya, Carme Farnell, aprofitarà per explicar detalls sobre la previsió de pedra i fenòmens severs a curt termini.

Durant l’esdeveniment, els assistents aprofitaran per conèixer tots els detalls del país, però sobretot, un cap de setmana per compatir curiositats de cada regió de cada meteoròleg i conèixer més sobre el món de la neu.