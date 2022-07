Pirineu: MUSIca ALcheMIca inaugura l’11a edició del FeMAP

Aquest divendres s’ha donat el tret de sortida a l’11a edició del FeMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, de la mà del grup MUSIca ALcheMIca amb la violinista Lina Tur Bonet al capdavant interpretant l’obra de La Bellezza a la catedral de la Seu d’Urgell. Aquest grup és un dels 3 que formen part de les Illes Balears, el territori convidat d’enguany.

El programa La Bellezza inclou obres diverses de l’stylus fantasticus, del primer barroc i sonates d’un dels grans virtuosos del violí que va consolidar-ne el protagonisme com a instrument solista, el bohemi H.I.F. von Biber.

Una recopilació del que podrien anomenar-se “les músiques més belles que s’han escrit mai”, on s’hi intercalen Folías, Passacaglie i Ciaccone, entre altres peces. Aquest grup també es podrà escoltar dissabte a Palaldà (Els Banys d’Arles) o diumenge a Puigcerdà.

Prèviament al concert, s’ha realitzat el ja tradicional acte inaugural a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on hi acudeixen diversos representats polítics, d’associacions, empreses i entitats de la zona amb una degustació de productes locals. Enguany s’ha comptat amb la presència de Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Conjuntament amb la consellera, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana; l’alcalde de Ger, Alfons Casamajó; i la vicepresidenta de la Diputació de Lleida i de l’Insistut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach han realitzat els parlaments per a inaugurar aquesta edició del 2022 del festival.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus sempre fa una aposta per a anar més enllà de la música, i segueix un any més realitzant activitats complementàries per a acompanyar el festival. Aquesta setmana ha tingut lloc la visita guiada a la catedral de la Seu d’Urgell, però demà dissabte és el torn de les “Llegendes d’aigua a Palaldà” i diumenge es pot gaudir d’una passejada en barca a l’estany de Puigcerdà.

CONCERTS

MUSIca ALcheMIca. La Bellezza.

01/07 · 21.00 h · La Seu d’Urgell (Alt Urgell)

02/07 · 18.00 h · Palaldà (Els Banys d’Arles, Vallespir)

03/07 · 21.00 h · Puigcerdà (Cerdanya)

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

01/07 · 19.00 h · Visita guiada: Catedral de Santa Maria d’Urgell · La Seu d’Urgell 02/07 · 09.00 h · Visita guiada: Llegendes d’Aigua a Palaldà · Palaldà (Banys d’Arles)

03/07 · Activitat: Passejada en barca a l’estany · Puigcerdà