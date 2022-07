L’espectacle itinerant “Les délicates” obre l’Andorra la Vella en flor

Una quinzena d’estructures florals de gran format, a més d’un sostre de flors de colors a l’avinguda Meritxell, llueixen en diversos punts de la parròquia en la primera edició d’aquest esdeveniment turístic.

L’elegància i delicadesa d’unes flors gegants, amb “Les délicates”, han donat la benvinguda a la iniciativa ‘Andorra la Vella en flor’. L’espectacle itinerant que ha recorregut l’avinguda Meritxell aquesta tarda de divendres ha servit per a donar el tret de sortida a dotze dies durant els quals la capital es transforma amb la col·locació de 15 estructures florals de gran format a diversos punts emblemàtics, incloent les façanes del Comú i del Govern, que s’ha afegit a la iniciativa de decorar el seu espai.

La cònsol major, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Xavier Espot, han encapçalat la comitiva d’autoritats que han acompanyat la desfilada per a veure sobre el terreny algunes d’aquestes estructures florals on tant ciutadans com turistes no deixen passar l’oportunitat de fer-s’hi fotografies.

Una de les instal·lacions, de fet, quedarà de manera permanent a la Creu Grossa, a la part alta de l’avinguda Meritxell. Amb 7 metres d’amplada i formada per les lletres Andorra la Vella, té vocació d’esdevenir una de les instantànies imprescindibles de la capital i un nou reclam per a accedir a la part alta de l’eix comercial i al Centre històric.

La voluntat del Comú d’Andorra la Vella és, segons ha explicat la cònsol major, que la iniciativa ‘Andorra la Vella en flor’, es consolidi com una cita anual imprescindible, tal com ho és el Poblet de Nadal, i fins i tot que tingui una vocació més nacional i s’estengui al llarg de tot l’eix comercial amb la implicació dels comerciants i del sector de la restauració.

La intenció és avançar l’esdeveniment en el calendari unes setmanes a partir de l’any vinent i programar-lo al juny, en una època de més baixa afluència turística perquè sigui un nou revulsiu per a la parròquia.

D’entre les instal·lacions, cal destacar-ne 3 de gran format creades per un artista floral de renom internacional i membre de l’escola de paisatgisme de Barcelona, Daniel Santamaria, inspirades en els colors de l’arc de Sant Martí. Estan col·locades a la façana de Casa comuna, a la plaça de la Rotonda, i al llarg de l’avinguda Tarragona, una de les portes d’entrada a la capital.

Un altre element singular és un sostre floral ornamental a l’avinguda Meritxell, similar al del carrer Callaueta, que romandrà instal·lat durant tot l’estiu i que també ofereix ombra a la part més assolellada de l’eix comercial.

La resta de decoracions es troben al carrer del Consell General, la rotonda de Prada Casadet, la plaça Guillemó, el passatge Codina -av. Meritxell, 111-, l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella, avinguda Meritxell 96, avinguda Meritxell 112 (jardí vertical) i a l’encreuament del carrer Valira amb el passeig del riu.

Fins al 10 de juliol, a més, s’ofereixen visites teatralitzades de 45 minuts a càrrec de l’expert botànic del segle XIX, George Bentham, a un preu simbòlic de 5 euros (gratuït per a menors de 10 anys i majors de 65) i que s’han de reservar a l’Oficina de Turisme.