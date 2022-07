Valorar les petites coses de la vida

Valorar allò que tens no és senzill en un món on sembla que sempre has de buscar més. La majoria està enfocada en tot el que no té, coses materials, relacions interpersonals, fins a la bellesa ideal.

Esperem grans coses i ens fascinen els miracles, però oblidem que la nostra vida ja ens ofereix petits regals que altres voldrien.

Crec que hi ha més gent preocupada per explicar totes les coses que li falten que per a assaborir allò que la vida els dóna. I tu? Has après a valorar el que tens o vas esperant moments i ideals.

Valorar allò que tens significa aprendre a veure aquells petits moments que no podries comprar ni amb un diamant. Estic segura que si pares una mica d’atenció descobriràs molts d’aquests tresors. Els més bàsics per a mi són:

Una llar on dormir cada nit, aliments, salut, roba, família, amics i amor.

Potser et sembli que són coses bàsiques i que no hi ha res a valorar-hi. Pensa-ho una altra vegada.

Quanta gent hi ha al món que no té tot això? Valorar el que tens no és només agrair que disposes de coses materials, implica els moments i records que neixen al voltant de la teva existència.

Recordar algun moment de la teva infantesa, el primer amor de joventut, el dia que et vas enamorar d’aquella persona, que per cert no et va fer casar, les vostres noces, si havíeu tingut fills, etc. Tot això i moltes coses més, ens donaran per a recordar, quan cada vegada ens anem fent grans.

Valorar el que tens requereix un esforç.

Quan va ser l’última vegada que amb plena consciència vas agrair el que tens?

Així com cada dia et prens el teu cafè de primera hora, el teu temps per a dutxar-te i rentar-te les dents, has de destinar un moment per a valorar el que tens.

La felicitat i l’amor són coses que amb el temps s’han anat desgastant a la nostra societat.

Aquestes petites coses de la vida que et fan somriure sense cap motiu aparent, són a les que ens hauríem d’aferrar.

Pensa en totes les coses que has aconseguit, en allò que tens i en qui està al teu voltant.

Fins i tot el dia més difícil o desagradable millorarà quan aprenguis a agrair.

El més comú és pensar en el que cal i desitgem, però si aprens a fer aquest pas cada dia atrauràs la gratitud a la teva vida.

Viure no és només caminar fins al final. Viure significa un món per a cada persona.

Treu-li valor a les coses sense importància.

Canviar el xip, veure les coses des d’una altra perspectiva, fa que la vida sigui més suportable.

Escapa de la rutina sempre que puguis, simplement viu.