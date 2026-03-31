Pirineu català: Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones de 65 anys o més

Fins el dijous 30 d’abril, a les 14.00 hores, es poden presentar les sol·licituds per A optar a les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones físiques que tinguin 65 anys a 31/01/2026 o més, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
La petició es pot tramitar via telemàtica en aquest enllaç: https://tramits.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?moda=3 o presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon (973 35 00 10) o al mateix consistori.
A la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600€, i en els supòsits d’habitació és de 300€.
Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€.
