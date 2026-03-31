Els tres carrils al carrer de la Unió (CG-3) seran una realitat a finals d’abril

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presentat aquest dimarts al matí, davant dels mitjans de comunicació, el sistema definitiu escollit per a implementar al llarg de tot el carrer de la Unió (CG-3): tres carrils de circulació. L’objectiu, tal com ha destacat Forné, és “fluïdificar i descongestionar el màxim possible el trànsit en aquest artèria viària que és clau per a la mobilitat de la vall central i entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany”. Un cop finalitzada la intervenció es preveu que la zona, actualment altament congestionada en moments puntuals del dia, pugui agilitzar el pas del trànsit prop d’un 20% en hora punta.
La implementació dels tres carrils al carrer de la Unió té l’aprovació tècnica i política de la Taula Nacional de Mobilitat que agrupa, a més dels representants del Govern en matèria de mobilitat, el director de la Policia i el cònsol major o menor de cada parròquia. Així, el sistema s’ha consensuat amb els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, així com també amb els privats de la zona.
Les obres s’iniciaran la setmana que ve
Entrant al detall, l’actuació preveu habilitar tres carrils des de la rotonda del quilòmetre zero fins a l’entrada del carrer de Na Maria Pla i mantenir els tres carrils de la rotonda de la Dama de Gel fins al carrer de Na Maria Pla. D’aquesta manera, es garanteix que al llarg de tot el carrer hi hagi la disponibilitat de tres carrils per a circular-hi. A més, i amb la voluntat de maximitzar la fluïdesa del trànsit, s’ordenaran tots els girs a l’esquerra i s’eliminen les zones d’estacionament de càrrega i descàrrega en aquell punt, que s’han reubicat per a continuar donant servei als comerços en espais propers. A més, també es limitarà la zona a 30 km/h per a reforçar la seguretat.
“A finals d’abril, el carrer de la Unió farà un pas endavant amb una transformació profunda: passem de dos a tres carrils, però sobretot posem ordre on avui hi ha desordre. Ordenem els girs a l’esquerra, eliminem els vehicles mal estacionats, facilitem el pas del bus i garantim que els vianants tinguin espais clars i segurs. Deixem enrere obstacles i improvisacions per a tenir una mobilitat fluida i moderna”, ha assegurat Forné.
La intervenció a la zona s’iniciarà la setmana que ve i es preveu que es pugui posar en marxa a finals d’abril. Les intervencions tindran una afectació mínima sobre el trànsit i en el moment que s’hagi de pavimentar es farà en horari nocturn per a minimitzar l’impacte. “Estem per a millorar la vida quotidiana de les persones”, ha recordat el secretari d’Estat. La iniciativa permetrà una major fluïdesa del trànsit tant d’entrada com de sortida de les parròquies centrals.